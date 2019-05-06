Училка Татьяна Гартман уличила гимнастку в
неграмотности. Ляйсан Утяшева подверглась критике из-за в неправильного
употребления ударений в словах.
"Училка" Татьяна Гартман уличила гимнастку в
неграмотности. Ляйсан Утяшева подверглась критике из-за в неправильного
употребления ударений в словах.
Темой
очередного выпуска шоу YouTube-канала "Училка vs ТВ" о русском языке стали
существительные с неподвижным ударением. На сей раз под обстрел учителя русского языка попала
в числе прочих Ляйсан Утяшева.
В появившемся в Сети новом видеоуроке "училка" словно
школьницу унизила Ляйсан Утяшеву, подробно описав ее ошибки. По словам Гартман,
спортсменка в интервью несколько раз произнесла "шарфОм" и "шарфАми", вместо
"шАрфом" и "шАрфами".
Еще
одним "героем" выпуска впервые стал Леонид
Якубович. Ведущий шоу "Поле
чудес" при описании загаданного слова допустил ошибку в слове
"склады", поставив ударение на "ы". Это неверный вариант, так как в слове
"склад" неподвижное ударение, поэтому его надо всегда ставить на букву "а".
Указала на ошибки в ударении "училка" и популярному
видеоблогеру Юрию Дудю. Он заявил об умении "работать с людьми разных взглядов
и разных возрастОв". Дело в том, что ударение в этом слове всегда ставится на
первое "о".
Отметим, что ранее
раскритиковали пользователи Сети. Они сочли, что жена шоумена Павла Воли
слишком сильно похудела, и ей следует остановиться. Напомним, ранее призналась,
что скинула десять килограммов благодаря собственной системе тренировок.