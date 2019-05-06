Училка Татьяна Гартман уличила гимнастку в неграмотности. Ляйсан Утяшева подверглась критике из-за в неправильного употребления ударений в словах.

"Училка" Татьяна Гартман уличила гимнастку внеграмотности. Ляйсан Утяшева подверглась критике из-за в неправильногоупотребления ударений в словах.Темойочередного выпуска шоу YouTube-канала "Училка vs ТВ" о русском языке сталисуществительные с неподвижным ударением. На сей раз под обстрел учителя русского языка попалав числе прочих Ляйсан Утяшева.В появившемся в Сети новом видеоуроке "училка" словношкольницу унизила Ляйсан Утяшеву, подробно описав ее ошибки. По словам Гартман,спортсменка в интервью несколько раз произнесла "шарфОм" и "шарфАми", вместо"шАрфом" и "шАрфами".Ещеодним "героем" выпуска впервые стал ЛеонидЯкубович. Ведущий шоу "Полечудес" при описании загаданного слова допустил ошибку в слове"склады", поставив ударение на "ы". Это неверный вариант, так как в слове"склад" неподвижное ударение, поэтому его надо всегда ставить на букву "а".Указала на ошибки в ударении "училка" и популярномувидеоблогеру Юрию Дудю. Он заявил об умении "работать с людьми разных взглядови разных возрастОв". Дело в том, что ударение в этом слове всегда ставится напервое "о".Отметим, что ранеераскритиковали пользователи Сети. Они сочли, что жена шоумена Павла Волислишком сильно похудела, и ей следует остановиться. Напомним, ранее призналась,что скинула десять килограммов благодаря собственной системе тренировок.