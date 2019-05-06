Настя Каменских так часто демонстрирует поклонникам свое
знойное тело, что некоторых даже успела утомить. Очередной откровенный снимок с
отдыха вызвал недовольство подписчиков: поп-диве предложили сниматься в фильмах
для взрослых.
Настя Каменских так часто демонстрирует поклонникам свое
знойное тело, что некоторых даже успела утомить. Очередной откровенный снимок с
отдыха вызвал недовольство подписчиков: поп-диве предложили сниматься в фильмах
для взрослых.
отпраздновала 32-летие. День своего рождения
звезда встретила на пляже в турецкой Анталье. Для фото Настя позировала в
купальнике, в руках у певицы был высокий бокал. Артистка склонилась к камере -
видимо, для того, чтобы фанаты могли насладиться видом ее почти обнаженной и
весьма пышной груди.
"Ты отличная Женщина! И фигура и образ, но не пойму
последнее время зачем вот так все на показ", "Красотка",
"Настя, ты секси". "Горячо", "Вы прекрасны,
леди", – восхитились почитатели.
Но все же излишняя откровенность фотографий не всем пришлась
по душе. Некоторые подписчики отметили, что Каменских бессовестно эксплуатирует
свое тело. Кое-кто поинтересовался, снимают в этот момент
сзади. Певице посоветовали сниматься в фильмах для взрослых.
Недавно Настя Каменских показала поклонникам в Instagram снимок в кружевном полупрозрачном белом белье. Сексуальная брюнетка позировала в туалетной комнате возле зеркала.
Злопыхатели выступили против таких смелых фото. Они вдобавок раскритиковали нижнее белье – а также то, что она позирует на фоне туалета. А некоторые начали выяснять у Насти, почему она не удаляет волосы в интимных местах.