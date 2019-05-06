Камеры на российских дорогах должны служить не тому, чтобы наполнять бюджет, а тому, чтобы снижать количество аварий и смертей. О революционных изменениях, которые в ближайшем будущем грядут на отечественных трассах, на неделе рассказал вице-премьер Максим Акимов.

Камеры на российских дорогах должны служить не тому, чтобы наполнять бюджет, а тому, чтобы снижать количество аварий и смертей. О революционных изменениях, которые в ближайшем будущем грядут на отечественных трассах, на неделе рассказал вице-премьер Максим Акимов. Одно из них — на дорогах появятся комплексы измерения средней скорости, так что езда в стиле "90-60-90", когда перед камерой притормаживают, станет бессмысленной. О жестких мерах, которые помогут снизить смертность от ДТП, Владимиру Путину докладывал глава МВД Колокольцев.Прежде чем взяться за грабли на своих дачах, тысячи москвичей, вырвавшись из столичных пробок, на "грабли" наехали. Посыпались "письма счастья" со штрафом в 500 рублей.Многие путают разрешенную скорость и так называемую ненаказуемую — дескать, немножко превысил и не виноват, ведь камера же не штрафует. На самом деле — виноват. Выйдет как-то со двора какой-нибудь невнимательный, чиркнет в бок и уйдет, как говорят, в отказ. Инспектор приедет, вы ему покажете регистратор, будете говорить: вот нарушитель. А инспектор скажет: а что же вы ехали с превышением? И будет прав. А вы — не правы.А самих камер "на скорость" стало больше, особенно тех, что на треногах. Вот "засада" в начале Волковского шоссе, еще одна — дальше по прямой. Следующая — уже на Осташковском. Многих эти ребята в жилетах раздражают.Частники со своими камерами — это давний слух, в реальности же схема немного другая: это концессионное соглашение регионального правительства с частным партнером. Говорят, для бюджета очень выгодное."Государство в это не вложило ни копейки, значит, когда привлекли концессионера к реализации этого соглашения, высвободили свои деньги, то есть решили поставленную задачу, а деньги использовали на что-то другое полезное", — рассказал Алексей Гержик, министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.И при этом улучшается статистика, то есть камеры — это спасенные жизни, говорят в областном министерстве транспорта. Но сэкономив бюджет сейчас, чиновники не говорят о том, что потом штрафы не идут в казну целиком."Как ни странно, львиная доля от этих штрафов, поскольку многие платят с 50-процентной скидкой, а 233 рубля идет в любом случае на счет компании, фактически большая часть этих штрафов уходят на содержание этих частных контор. То есть государство получает не так много, как кажется", — пояснил Максим Кадаков, главный редактор журнала "За рулем".С 500-рублевого штрафа 17 рублей? Немного. За прошлый год в Подмосковье было выписано скоростных штрафов на 4,5 миллиарда рублей, а вот сколько получено, почему-то не уточняется."Мы очень часто видим, когда те же самые треноги и нестационарные установки ставятся бессистемно. Есть проблема с государственно-частным партнерством, и, естественно, экономическая логика возмещения понесенных затрат движет всех участников процесса к тому, что у нас вместо снижения аварийности побеждает логика взимания штрафа", — отметил Максим Акимов, заместитель председателя правительства РФ.Впрочем, словно сорвались и стационарные камеры. Они теперь замеряют скорость не точечно, а большим отрезком. К примеру, водитель заметил камеру, сбавил скорость, прошел тихонько фотофиксацию, а потом разогнался. Но тут снова камера — снова сбавил. А штраф все равно пришел, потому что за необычно короткое время этот участок водитель мог пройти только нарушая, разгоняясь. В Подмосковье такой пилотный участок с расчетом средней скорости работает на Ярославском шоссе, около Софрино. Предупреждения, что здесь замеряют среднюю скорость, нет."Законодательство не требует нас дополнительно уведомлять водителей о фиксации средней скорости", — пояснил Виктор Щулепников, начальник Управления организации парковочного пространства Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.В Казани и в Самаре этим комплексам уже несколько лет, действительно — аварийность снизилась. "Идет фиксация не мгновенной скорости движения в конкретный период времени, а средней скорости движения на протяженном участке. Участок может быть различным — от 500 метров до 10 километров", — рассказал Евгений Шайдуллин, заместитель начальника центра автоматизированной фиксации административных правонарушений ГУ МВД России по Самарской области.Так штраф ради штрафа или ради безопасности? Федеральная стратегия безопасности предполагает снижение смертности на дорогах России до 2024 года: с 13 смертей на 100 тысяч населения до 4 и далее — к нулю. Расставив камеры, удается быстро снизить аварийность на 25 процентов, но дальше эффективность падает, ведь надо делать качественные дороги, развязки, освещение, светофоры, инфраструктуру — это тоже влияет на безопасность, но стоит денег. А львиную долю денег регионы раздают теперь концессионерам, которые расставляют камеры."Есть вопросы зачастую к финансированию мероприятий по обеспечению функционирования, и часто встречаются прямое хищение бюджетных средств, которые выделяются на установку этих систем в регионах", — сообщил Александр Куренной, начальник управления взаимодействия со СМИ Генпрокуратуры РФ.Впрочем, автоэксперты считают, что камеры рано или поздно уйдут в прошлое. Появятся трекеры, как у дальнобойщиков или коммунальщиков, где все движения вашей машины будут как на ладони. Потому лучше уже сегодня завести привычку не нарушать.