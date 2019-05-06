Путешественник Федор Конюхов пересек 55-й градус южной широты в Южном океане и держит курс на мыс Горн.

Путешественник Федор Конюхов пересек 55-й градус южной широты в Южном океане и держит курс на мыс Горн.С гордостью путешественник сообщил в дневнике экспедиции, что эту точку на весельной лодке еще никто не проходил.Также Конюхов пожаловался, что погоду в ближайшую неделю будет не слишком к нему благосклонна. Ожидается штормовой ветер, волны до 10 метров.Сейчас он идет в сторону островов Диего-Рамирес, до них осталось 200 морских миль.