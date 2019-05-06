Юлия Меньшова снова отправилась в путешествие. На сей раз популярная артистка с 15-летней дочкой Таисией посетила Барселону.

Юлия Меньшова снова отправилась в путешествие. На сей раз популярная артистка с 15-летней дочкой Таисией посетила Барселону.Юлия Меньшова ведет несколько передач на Первом канале. Несмотря на загруженный график, популярная артистка умудряется находить время, которое тратит на путешествия. На днях телеведущая побывала в Испании. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Юлия опубликовала несколько фотографий, сделанных в Барселоне.Отметим, что компанию артистке составила ее 15-летняя дочь Таисия. Многочисленные поклонники высказали мнение, что наследница Юлии Меньшовой растет настоящей красавицей. Комментаторы рассыпались в комплиментах девушке. Особо наблюдательные фанаты сделали вывод, что Таисия очень похожа на отца, известного театрального актера Игоря Гордина."Вы как две сестрички , на маму с дочкой не тяните! Красавицы!", "Красивые", "Какие фото замечательные, вы с дочкой – красавицы прям! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Какие Вы с дочей светлые", "Как дочка на папу похожа красавица", – прокомментировали фото пользователи Сети.Отметим, что во время каждого своего путешествия Юлия Меньшова делает очень подробный отчет в своем аккаунте, выставляя не только фотографии, но и видео с интересными познавательными подписями. В итоге, многие поклонники предложили ведущей оставить карьеру на телевидении и стать блогером, специализирующемся на путешествиях.была настолько тронута комплиментами и похвалой, что выступила со встречным словом. "Мне тааааааак приятно, и я прямо призадумалась... А может, и впрямь, ну его на фиг: телевидение, кино, театр??? 📺 🎭 Трэвел-блоггер – вот кто я, на самом деле! Хммм..." – написала фанатам . Однако пока телевизионную карьеру она не оставила.