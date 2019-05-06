Москва будет поддерживать Каракас, сообщил глава МИД России Сергей Лавров после встречи с венесуэльским коллегой Хорхе Арреасой.

Москва будет поддерживать Каракас, сообщил глава МИД России Сергей Лавров после встречи с венесуэльским коллегой Хорхе Арреасой.Венесуэла – давний партнер России, и сейчас, когда развернута циничная кампания с целью свергнуть законное правительство, Москва выражает свою солидарность этой стране и ее народу, добавил министр.Приходится делать вывод, что Вашингтон не усвоил урок из трагедий Югославии, Ирака, Ливии, Сирии, Украины. Любое применение силы в обход устава ООН губительно для международной безопасности.Двустороннее сотрудничество будет расширено., передает РИА Новости.В самой Венесуэле по делу о попытке переворота уже запрошено 18 ордеров на арест гражданских и военных лиц, вовлеченных в заговор против президента Ниоласа Мадуро. Проведено 17 обысков, многие задержанные дают показания. Президент Мадуро заявил, что замысел Вашингтона свергнуть его — провалился