Избранный президент Украины Владимир Зеленский не может попасть в квартиру жены Елены. Супруга комика уже не раз заявляла, что настороженно относится к его президентским амбициям.

Избранный президент Украины Владимир Зеленский не может попасть в квартиру жены Елены. Супруга комика уже не раз заявляла, что настороженно относится к его президентским амбициям.Елена Зеленская владеет недвижимостью в престижном жиломкомплексе "Императорский" в Крыму. Элитная квартира расположена вживописном месте на южном берегу полуострова, неподалеку находится Ливадийскийдворец.В штабе Зеленского заявили, что супруга актера приобрела тамквартиру в апреле 2013 года, до воссоединения полуострова с Россией. Самизбранный президент утверждал, что обязательно воспользуется недвижимостьюсупруги после возвращения Крыма в состав Украины.На полуострове на этот счет другое мнение. Первыйвице-спикер местного парламента Ефим Фикс заявил, что попасть в элитнуюквартиру избранный президент Незалежной сможет, только признав полуостровчастью России.В противном случае юморист не сможет воспользоватьсяэлитными апартаментами, отметил законодатель. Он посоветовал победителюукраинских выборов "раскрыть глаза на очевидный факт", в противномслучае, сказал Фикс, квартира "так и останется подвисшей в воздухе".Вице-спикер парламента Крыма позвал посетитьполуостров и отдохнуть в Ливадии. "Крым российский, и мы приглашаем всех,кто желает посетить наш полуостров", – цитирует Фикса РИА Новости.Вокруг апартаментов супруги Зеленского в Крыму ходит многослухов. СМИ сообщают, что жена юмориста приобрела элитную квартиру за половинустоимости. По данным риэлторов, в то время квадратный метр в"Императорском" стоил около 4-5 тысяч долларов. Однако элитныеапартаменты обошлись Зеленской в 163 тысячи доллара, то есть по 1,263 доллараза "квадрат".По некоторым сведениям, квартиру супруге юмористапродал украинский бизнесмен Александр Буряк. и его жена слухи вокругпокупки комментировать не стали.