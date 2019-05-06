Избранный президент Украины Владимир Зеленский не может попасть в квартиру жены Елены. Супруга комика уже не раз заявляла, что настороженно относится к его президентским амбициям.
Избранный президент Украины Владимир Зеленский не может попасть в квартиру жены Елены. Супруга комика уже не раз заявляла, что настороженно относится к его президентским амбициям.
Елена Зеленская владеет недвижимостью в престижном жилом
комплексе "Императорский" в Крыму. Элитная квартира расположена в
живописном месте на южном берегу полуострова, неподалеку находится Ливадийский
дворец.
В штабе Зеленского заявили, что супруга актера приобрела там
квартиру в апреле 2013 года, до воссоединения полуострова с Россией. Сам
избранный президент утверждал, что обязательно воспользуется недвижимостью
супруги после возвращения Крыма в состав Украины.
На полуострове на этот счет другое мнение. Первый
вице-спикер местного парламента Ефим Фикс заявил, что попасть в элитную
квартиру избранный президент Незалежной сможет, только признав полуостров
частью России.
В противном случае юморист не сможет воспользоваться
элитными апартаментами, отметил законодатель. Он посоветовал победителю
украинских выборов "раскрыть глаза на очевидный факт", в противном
случае, сказал Фикс, квартира "так и останется подвисшей в воздухе".
Вице-спикер парламента Крыма позвал посетить
полуостров и отдохнуть в Ливадии. "Крым российский, и мы приглашаем всех,
кто желает посетить наш полуостров", – цитирует Фикса РИА Новости.
Вокруг апартаментов супруги Зеленского в Крыму ходит много
слухов. СМИ сообщают, что жена юмориста приобрела элитную квартиру за половину
стоимости. По данным риэлторов, в то время квадратный метр в
"Императорском" стоил около 4-5 тысяч долларов. Однако элитные
апартаменты обошлись Зеленской в 163 тысячи доллара, то есть по 1,263 доллара
за "квадрат".
По некоторым сведениям, квартиру супруге юмориста
продал украинский бизнесмен Александр Буряк. и его жена слухи вокруг
покупки комментировать не стали.