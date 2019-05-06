Внезапная кончина Ирины Цывиной взбудоражила умы общественности и породила множество слухов: поговаривают, что актрисе помогли умереть. Более того, появилось аудио, на котором записан голос знаменитости. Якобы это сообщение артистка сделала перед смертью. В студии программы Прямой эфир телеканала Россия 1, прозвучали последние слова звезды.

Внезапная кончина Ирины Цывиной взбудоражила умы общественности и породила множество слухов: поговаривают, что актрисепомогли умереть. Более того, появилось аудио, на котором записан голосзнаменитости. Якобы это сообщение артистка сделала перед смертью. В студии программы "Прямой эфир" телеканала "Россия 1", прозвучалипоследние слова звезды.В распоряжении редакции ток-шоу оказалась странная запись,которая была сделана за несколько часов до смерти артистки. На ней Ирина Цывинапризнается, что очень боится разгневать сына Евгения Благонравова. Ведущий шоу "Прямой эфир" Андрей Малахов продемонстрировал сообщение."И это он сказал, что его не было дома. А на самом деле онбыл дома. Просто я легла в постель и спала, засунув беруши в уши, чтоб меняникто не трогал. Была ночь, поэтому я не стала тебе звонить. Тем более ончитает всю нашу переписку, и я не хотела бы, чтоб он читал. Ты же знаешь, какойон жестокий человек, как он обращался с тобой. Человек настроения. Ладно, Сашенька.Ты прочитай, и я сотру нашу переписку, чтобы он потом не упрекал. В принципе оннормально относится к тому, что ты придешь 19-го, и все будет хорошо. В смысле,20-го. Давай прочитай, а потом я это все сотру. Тем более, что я принялатаблетку корвалола и лежу в кровати. Спокойной ночи! Складских тебе снов! Пока!" – говорит Цывина.Сын артистки Евгений Благонравов, который присутствовал в студии "Прямого эфира", поспешил прокомментировать запись. По словам наследника звезды, Ирина Цывина наговариваласообщение подруге – молодой девушке по имени Александра Клименко. Эту знакомуюматери Евгений назвал "псевдокрестницей" и проходимкой."Почему я ее гнал ***** вениками? Потому что онаобрабатывала мою мать", – отметил Благонравов, добавив, что Клименко, приехалав столицу из Читы и пыталась зацепиться в столице с помощью Цывиной.Александра, по его словам, тайно прописалась в квартире артистки.Клименко тоже появилась в студии ток-шоу . Девушка сообщила, что Благонравов врет, говоря о том, что в день смерти матери – 18 апреля был на работе, этому, по ее мнению, свидетельствуетсообщение Цывиной. Также подруга умершей знаменитости заявила, что Евгений поднимал руку на артистку и отнимал у нее деньги.Сын Ирины Цывиной отметил, что действительно забирал у родительницыкошелек. Он ограничивал звезду в средствах, чтобы та не могла купить алкоголь и напиться. Более того, порой он запирал ее в квартире до прихода специалистов из наркологической клиники. Он никогда не бил мать.Присутствующим в студии ток-шоу Евгений Благонравов напомнил, чтов обстоятельствах случившегося разбирается Следственный комитет.