При аварийной посадке самолета Superjet в московском аэропорту Шереметьево 5 мая погибли 13 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в медицинских структурах.

При аварийной посадке самолета Superjet в московском аэропорту Шереметьево 5 мая погибли 13 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в медицинских структурах.Между тем, по предварительным данным пресс-службы Следственного комитета РФ, при возгорании самолета погиб один человек, еще четверо обратились за медицинской помощью. Двоих из пострадавших отправили в Химкинскую больницу в состоянии средней тяжести.МЧС РФ, в свою очередь, информирует о шести госпитализированных после ЧП в Шереметьево, данными о жертвах не располагает.Сообщается также, что судьба 13 пассажиров этого рейса остается неизвестной.