Он охотился на территории заказника

Он охотился на территории заказникаВозбуждено уголовное дело по факту незаконной охоты в муромском национальном парке Мещера.Браконьер, который решил поохотиться на охраняемой территории, был задержан недалеко от деревни Шумилиха во время рейда. Мужчину застали в момент разделки 2-х туш убитых лосей. Причем, одна особь оказалась самкой, которая была беременна двойней.