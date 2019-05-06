На участие в предварительном голосовании Единой России выдвинулись 4634 человека. По словам депутата Госдумы, заместителя секретаря генсовета партии Виктора Селиверстова, конкурс составил 4,2 человека на место.
На участие в предварительном голосовании "Единой России" выдвинулись 4634 человека. По словам депутата Госдумы, заместителя секретаря генсовета партии Виктора Селиверстова, конкурс составил 4,2 человека на место.
На участие в праймериз зарегистрировано 4503
кандидата, уточнил парламентарий. "Наибольший конкурс наблюдается на выборах депутатов
заксобрания в Волгоградской области – 6,6 человек на место", – добавил законодатель.
Высокую активность проявили и жители Калмыкии. Так конкурс
составил 6,8 человека на место. Селиверстов напомнил, что прием заявлений от
кандидатов проходил с 24 февраля по 30 апреля.
Единоросс также отметил, что в рамках процедуры
предварительного голосования в 36 регионах реализуется кадровый проект
"ПолитСтартап". По его словам, на основных выборах в административные
центры и законодательные собрания зарегистрировано 1692 молодых кандидата – это 38% от
общего числа претендентов.
Регистрация на участие в праймериз проходила до конца
апреля. По словам Селиверстова, высокую активность проявляют молодежь и те, кто
хочет попробовать себя в политике.
В этом году избирательные кампании пройдут в 45 субъектах
Федерации. В 18 регионах будут выбирать высших должностных лиц, в 13 -
депутатов законодательных собраний, в 22 – депутатов административных центров.
Кроме того, в трех субъектах состоятся выборы руководителей
административных центров, а в 14 регионах – выборы в органы местного
самоуправления. В результате будет замещен 38 231 мандат. Кроме того, пройдут
досрочные выборы четырех депутатов Госдумы по одномандатным избирательным
округам.