На участие в предварительном голосовании Единой России выдвинулись 4634 человека. По словам депутата Госдумы, заместителя секретаря генсовета партии Виктора Селиверстова, конкурс составил 4,2 человека на место.

На участие в предварительном голосовании "Единой России" выдвинулись 4634 человека. По словам депутата Госдумы, заместителя секретаря генсовета партии Виктора Селиверстова, конкурс составил 4,2 человека на место.На участие в праймериз зарегистрировано 4503кандидата, уточнил парламентарий. "Наибольший конкурс наблюдается на выборах депутатовзаксобрания в Волгоградской области – 6,6 человек на место", – добавил законодатель.Высокую активность проявили и жители Калмыкии. Так конкурссоставил 6,8 человека на место. Селиверстов напомнил, что прием заявлений откандидатов проходил с 24 февраля по 30 апреля.Единоросс также отметил, что в рамках процедурыпредварительного голосования в 36 регионах реализуется кадровый проект"ПолитСтартап". По его словам, на основных выборах в административныецентры и законодательные собрания зарегистрировано 1692 молодых кандидата – это 38% отобщего числа претендентов.Регистрация на участие в праймериз проходила до концаапреля. По словам Селиверстова, высокую активность проявляют молодежь и те, ктохочет попробовать себя в политике.В этом году избирательные кампании пройдут в 45 субъектахФедерации. В 18 регионах будут выбирать высших должностных лиц, в 13 -депутатов законодательных собраний, в 22 – депутатов административных центров.Кроме того, в трех субъектах состоятся выборы руководителейадминистративных центров, а в 14 регионах – выборы в органы местногосамоуправления. В результате будет замещен 38 231 мандат. Кроме того, пройдутдосрочные выборы четырех депутатов Госдумы по одномандатным избирательнымокругам.