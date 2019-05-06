Телеведущая стала объектом для жесткой критики.
Ксения Бородина попала на язык скандальному блогеру Елене Миро, которая
нелестно высказалась о знаменитости в ЖЖ.
Телеведущая стала объектом для жесткой критики.
Ксения Бородина "попала на язык" скандальному блогеру Елене Миро, которая
нелестно высказалась о знаменитости в "ЖЖ".
"Я не знаю, кем там
возомнила себя Ксения Бородина – Нэнси Рейган или Светланой Медведевой", – написала
блогер. По ее словам, в последнее время Ксения Бородина ведет себя, как женщина,
которой по статусу положено говорить о семейных ценностях и прививать молодежи
целомудрие.
Миро
напомнила, что на днях телеведущая разразилась тирадой о дубайских эскортницах,
дурно влияющих на имидж России. "Просто обидно за наших девок, что
репутация у страны из-за них вот такая...", – привела слова Ксении Бородиной
блогер.
"Ксюша решила поучить девок уму разуму… Мне вот
интересно: а с себя она начать не хочет?.. С самоуважением у Бородиной – полная…
И уж кому-кому, а не ей нудеть о том, как низко пали наши бабы. На себя бы
посмотрела", – высказалась Миро. При этом она объяснила, что именно имеет в
виду.
Блогер рассказала об одной из выходок мужа Курбана Омарова. Мужчина ужинал с другом в ресторане, пытаясь
обратить на себя внимание девушек за соседним столиком. По словам Миро, приятели
бросили в представительниц прекрасного пола яйца.
"Будет
ли, по-вашему, уважающая себя женщина жить с быдлом, которое кидает в девушек
объедки, пытаясь таким образом с ними познакомиться?", – унизила Елена Миро. "Жить с таким – себя не уважать", – заключила блогер.