Телеведущая стала объектом для жесткой критики. Ксения Бородина попала на язык скандальному блогеру Елене Миро, которая нелестно высказалась о знаменитости в ЖЖ.

Телеведущая стала объектом для жесткой критики.Ксения Бородина "попала на язык" скандальному блогеру Елене Миро, котораянелестно высказалась о знаменитости в "ЖЖ"."Я не знаю, кем тамвозомнила себя Ксения Бородина – Нэнси Рейган или Светланой Медведевой", – написалаблогер. По ее словам, в последнее время Ксения Бородина ведет себя, как женщина,которой по статусу положено говорить о семейных ценностях и прививать молодежицеломудрие.Миронапомнила, что на днях телеведущая разразилась тирадой о дубайских эскортницах,дурно влияющих на имидж России. "Просто обидно за наших девок, чторепутация у страны из-за них вот такая...", – привела слова Ксении Бородинойблогер."Ксюша решила поучить девок уму разуму… Мне вотинтересно: а с себя она начать не хочет?.. С самоуважением у Бородиной – полная…И уж кому-кому, а не ей нудеть о том, как низко пали наши бабы. На себя быпосмотрела", – высказалась Миро. При этом она объяснила, что именно имеет ввиду.Блогер рассказала об одной из выходок мужа Курбана Омарова. Мужчина ужинал с другом в ресторане, пытаясьобратить на себя внимание девушек за соседним столиком. По словам Миро, приятелибросили в представительниц прекрасного пола яйца."Будетли, по-вашему, уважающая себя женщина жить с быдлом, которое кидает в девушекобъедки, пытаясь таким образом с ними познакомиться?", – унизила Елена Миро. "Жить с таким – себя не уважать", – заключила блогер.