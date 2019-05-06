В Киеве признали неспособность Украины существовать отдельно от России. По мнению адвоката Татьяны Монтян, Незалежная вместе с Белоруссией и Россией должны объединиться в федеративное государство.

В Киеве признали неспособность Украины существовать отдельно от России. По мнению адвоката Татьяны Монтян, Незалежная вместе с Белоруссией и Россией должны объединиться в федеративное государство.По ее словам, объединение необходимо для противостоянияЗападу. Если раньше еще были надежды, что Киев и Минск могут жить отдельно отМосквы, то теперь стало понятно, что США и Европа не дадут Украине иБелоруссии существовать самостоятельно, уверена Монтян.Она полагает, что рано или поздно Запад развалит Белоруссиютак же, как Украину. "Поэтому тут остается всем объединяться, иначе сюдазайдет НАТО и будет просто бомбить уже Россию", – сказала Монтян в эфиресвоего YouTube-канала.Адвокат подчеркнула, что намерения России в отношенииУкраины и Белоруссии ей по-прежнему неведомы. Вместе с тем она уверена, что в2014 году Москве не следовало признавать президентом Петра Порошенко.К сожалению, у избранного президента Украины другая точка зрения на отношения с Россией. На днях он заявил, что после Крыма и Донбассаединственное общее между Россией и Украиной – государственная граница. При этом актер отказался считать народы двух стран братскими.Громкое заявление юмориста вызвало широкий резонанс средиобщественности и политиков. Возмутились даже на Украине. Так, депутат Верховнойрады Вадим Рабинович назвал утверждения юмориста "вопиющейглупостью".Парламентарий подчеркнул, что Москву и Киев объединяетистория. "Даже намного больше, чем представляется нашему новомупрезиденту", – сказал парламентарий.По его мнению, подобные заявления делает в силунеопытности. Он призвал дать новому главе государства время адаптироваться.