В Киеве признали неспособность Украины существовать отдельно от России. По мнению адвоката Татьяны Монтян, Незалежная вместе с Белоруссией и Россией должны объединиться в федеративное государство.
В Киеве признали неспособность Украины существовать отдельно от России. По мнению адвоката Татьяны Монтян, Незалежная вместе с Белоруссией и Россией должны объединиться в федеративное государство.
По ее словам, объединение необходимо для противостояния
Западу. Если раньше еще были надежды, что Киев и Минск могут жить отдельно от
Москвы, то теперь стало понятно, что США и Европа не дадут Украине и
Белоруссии существовать самостоятельно, уверена Монтян.
Она полагает, что рано или поздно Запад развалит Белоруссию
так же, как Украину. "Поэтому тут остается всем объединяться, иначе сюда
зайдет НАТО и будет просто бомбить уже Россию", – сказала Монтян в эфире
своего YouTube-канала.
Адвокат подчеркнула, что намерения России в отношении
Украины и Белоруссии ей по-прежнему неведомы. Вместе с тем она уверена, что в
2014 году Москве не следовало признавать президентом Петра Порошенко.
К сожалению, у избранного президента Украины другая точка зрения на отношения с Россией. На днях он заявил, что после Крыма и Донбасса
единственное общее между Россией и Украиной – государственная граница. При этом актер отказался считать народы двух стран братскими.
Громкое заявление юмориста вызвало широкий резонанс среди
общественности и политиков. Возмутились даже на Украине. Так, депутат Верховной
рады Вадим Рабинович назвал утверждения юмориста "вопиющей
глупостью".
Парламентарий подчеркнул, что Москву и Киев объединяет
история. "Даже намного больше, чем представляется нашему новому
президенту", – сказал парламентарий.
По его мнению, подобные заявления делает в силу
неопытности. Он призвал дать новому главе государства время адаптироваться.