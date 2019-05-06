Телеведущая помогала подруге ухаживать за клумбой. Елена Малышева сажала цветы в наряде, который многим показался неуместным и нелепым.

Телеведущая помогала подруге ухаживать за клумбой. Елена Малышевасажала цветы в наряде, который многим показался неуместным и нелепым.Знаменитость побывала на даче у приятельницы Екатерины Рождественской.Телеведущая помогала хозяйке участка работать в саду. Елена Малышева сажалацветы при полном параде.Об этом стало известно после того, как Екатеринаопубликовала в личном Instagram фото со знаменитой гостьей. Примечательно, чтопоследняя была облачена в алую блузку, синий комбинезон в клетку и красные туфельки.В комментариях к снимку Рождественская встала на защитуМалышевой. Отметив, что Елена даже на даче не может расслабиться и выйти изобраза, который ей навязали некие "теле-люди"."С Леной Малышевойсегодня сажали на даче цветы! В неслабых туфлях она на грядки пошла, а?Поскольку откликов много, отвечаю здесь! Лена – моя подруга, очень хороший,чуткий и добрый человек, что проверено десятилетиями. Спасала неоднократно моюмаму, продлив ей тем самым жизнь", – рассказала о теледиве подруга.Также приятельница знаменитости попросила подписчиковвоздержаться от оскорблений и "не лить тут потоками желчь". Отметим, чтопоклонники мольбы Рождественской проигнорировали: на телеведущую обрушилсяпоток критики. затравили за "клоунский" наряд."Лена на клоуна похожа в этом прикиде (здесь и далееорфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Извините, но Малышевой только красного носа нехватает... и на арену!🤣", "Малышева какклоун в этих штанах...в таких туфлях только и сажать....показуха в этом всяМалышева....", "Да подарите уже этому клоуну зеркало!", "А ЛенаМалышева забыла нацепить красный нос клоуна. Остальное все есть, даже безгрима.😋", – высмеивали завистники .