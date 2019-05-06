Телеведущая помогала подруге ухаживать за клумбой. Елена Малышева
сажала цветы в наряде, который многим показался неуместным и нелепым.
Телеведущая помогала подруге ухаживать за клумбой. Елена Малышева
сажала цветы в наряде, который многим показался неуместным и нелепым.
Знаменитость побывала на даче у приятельницы Екатерины Рождественской.
Телеведущая помогала хозяйке участка работать в саду. Елена Малышева сажала
цветы при полном параде.
Об этом стало известно после того, как Екатерина
опубликовала в личном Instagram фото со знаменитой гостьей. Примечательно, что
последняя была облачена в алую блузку, синий комбинезон в клетку и красные туфельки.
В комментариях к снимку Рождественская встала на защиту
Малышевой. Отметив, что Елена даже на даче не может расслабиться и выйти из
образа, который ей навязали некие "теле-люди".
"С Леной Малышевой
сегодня сажали на даче цветы! В неслабых туфлях она на грядки пошла, а?
Поскольку откликов много, отвечаю здесь! Лена – моя подруга, очень хороший,
чуткий и добрый человек, что проверено десятилетиями. Спасала неоднократно мою
маму, продлив ей тем самым жизнь", – рассказала о теледиве подруга.
Также приятельница знаменитости попросила подписчиков
воздержаться от оскорблений и "не лить тут потоками желчь". Отметим, что
поклонники мольбы Рождественской проигнорировали: на телеведущую обрушился
поток критики. затравили за "клоунский" наряд.
"Лена на клоуна похожа в этом прикиде (здесь и далее
орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Извините, но Малышевой только красного носа не
хватает... и на арену!🤣", "Малышева как
клоун в этих штанах...в таких туфлях только и сажать....показуха в этом вся
Малышева....", "Да подарите уже этому клоуну зеркало!", "А Лена
Малышева забыла нацепить красный нос клоуна. Остальное все есть, даже без
грима.😋", – высмеивали завистники .