В штабе избранного президента Украины Владимира Зеленского сделали странное заявление, которое никак не назовешь дружеским по отношению к России. Комик решил продолжить политику своего предшественника Петра Порошенко.

В штабе избранного президента Украины Владимира Зеленского сделали странное заявление, которое никак не назовешь дружеским по отношению к России. Комик решил продолжить политику своего предшественника Петра Порошенко.С каждым днем становится все очевиднее, что избранныйпрезидент Украины намерен продолжать курс на конфронтацию с Москвой. Говорящийот имени Владимира Зеленского представитель его избирательного штаба СвятославЮраш объявил, что новый глава Незалежной не будет менять внешнюю политику Петра Порошенко.По словам Юраша, намерения Киева по вступлению Украины в НАТОи Евросоюз останутся без изменений. "Всю кампанию мы постоянно повторялипро Евроатлантику, курс на которую мы прекращать не собираемся", – заявилпредставитель Зеленского в эфире телеканала NewsOne.Юраш отметил, что сейчас в штабе Зеленского готовится внешнеполитическая программа политика на первые сто дней президентства. По егословам, в штабе избранного главы государства продолжается активное обсуждение.После своего избрания вступил в заочнуюпикировку с главой российского государства Владимиром Путиным. Резкую реакциюкомика вызвало упрощение получения российского гражданства для жителей Донецкойи Луганской республик.Зеленский заявил, что получить гражданство соседнейстраны могут только те, кто попал под влияние пропаганды. Он пообещал, что Украина будет выдавать паспорта россиянам.Единственное, что объединяет две страны – общаягосударственная граница, уверен Зеленский. Отношения Москвы и Киева избранныйпрезидент Незалежной отказывается называть братскими.Ранее стало известно, что инаугурация можетсостояться 19 мая. Эксперты отмечают, что в таком случае у нового лидераНезалежной будет возможность досрочно распустить Верховную раду.