В штабе избранного президента Украины Владимира Зеленского сделали странное заявление, которое никак не назовешь дружеским по отношению к России. Комик решил продолжить политику своего предшественника Петра Порошенко.
В штабе избранного президента Украины Владимира Зеленского сделали странное заявление, которое никак не назовешь дружеским по отношению к России. Комик решил продолжить политику своего предшественника Петра Порошенко.
С каждым днем становится все очевиднее, что избранный
президент Украины намерен продолжать курс на конфронтацию с Москвой. Говорящий
от имени Владимира Зеленского представитель его избирательного штаба Святослав
Юраш объявил, что новый глава Незалежной не будет менять внешнюю политику Петра Порошенко.
По словам Юраша, намерения Киева по вступлению Украины в НАТО
и Евросоюз останутся без изменений. "Всю кампанию мы постоянно повторяли
про Евроатлантику, курс на которую мы прекращать не собираемся", – заявил
представитель Зеленского в эфире телеканала NewsOne.
Юраш отметил, что сейчас в штабе Зеленского готовится внешнеполитическая программа политика на первые сто дней президентства. По его
словам, в штабе избранного главы государства продолжается активное обсуждение.
После своего избрания вступил в заочную
пикировку с главой российского государства Владимиром Путиным. Резкую реакцию
комика вызвало упрощение получения российского гражданства для жителей Донецкой
и Луганской республик.
Зеленский заявил, что получить гражданство соседней
страны могут только те, кто попал под влияние пропаганды. Он пообещал, что Украина будет выдавать паспорта россиянам.
Единственное, что объединяет две страны – общая
государственная граница, уверен Зеленский. Отношения Москвы и Киева избранный
президент Незалежной отказывается называть братскими.
Ранее стало известно, что инаугурация может
состояться 19 мая. Эксперты отмечают, что в таком случае у нового лидера
Незалежной будет возможность досрочно распустить Верховную раду.