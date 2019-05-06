Украинские граждане, подавляющим большинством голосов избравшие во втором туре новым президентом страны Владимира Зеленского, а вместе с ними и весь остальной мир, присматриваются к бывшему комику, а ныне – большому политику. У американских аналитиков есть опасения на его счет.

Украинские граждане, подавляющим большинством голосов избравшие во втором туре новым президентом страны Владимира Зеленского, а вместе с ними и весь остальной мир, присматриваются к бывшему комику, а ныне – большому политику. У американских аналитиков есть опасения на его счет.Опасения американских экспертов, если верить аналитической записке исследовательской службы при конгрессе США, основаны на двух тезисах. Во-первых, наблюдатели опасаются из-за отсутствия у Владимира Зеленского опыта внешнеполитической и руководящей деятельности. При этом сама Украина находится не в самом стабильном состоянии, что требует от лидера страны изрядных навыков.Во-вторых, честно признаются американские эксперты, недовольство вызывает потенциальная возможность нового президента Украины Владимира Зеленского решить проблемы страны дипломатическим путем. "У некоторых есть опасения, что Москва может склонить его к некому компромиссному варианту разрешения конфликта, что не соответствует национальным интересам Украины", – говорится в документе конгресса.У такой странной позиции есть прозаическое объяснение, считает заместитель директора Института истории и политики, декан факультета прикладной политологии МПГУ Владимир Шаповалов. По его словам, истинная причина недовольства американских экспертов и политиков кроется в том, что Вашингтон утратил безраздельную власть над Киевом."Порошенко – это человек, который в полной мере был под контролем американцев, на него можно было легко влиять за счет экономических и политических рычагов. Зеленский же не относится к украинскому истеблишменту и, по меткому выражению того же Порошенко, является "котом в мешке", вызывает вопросы и сомнения у США", – цитирует российского политолога.Кроме того, не заинтересованы американские власти и в начале диалога между Россией и Украиной. "Любые контакты Киева и Москвы чреваты тем, что стороны до чего-то договорятся. Ведь интересы Украины и ее экономики находятся прежде всего на Востоке, а не на Западе", – заметил Владимир Шаповалов.