Российская фигуристка, экс-ученица тренера Этери Тутберидзе Полина Шубодерова рассказала о том, как проходили их занятия. Также она высказалась об отношениях двукратной чемпионки Европы и мира Евгении Медведевой и заслуженного тренера России.

Российскаяфигуристка, экс-ученица тренера Этери Тутберидзе Полина Шубодерова рассказала отом, как проходили их занятия. Также она высказалась об отношениях двукратнойчемпионки Европы и мира Евгении Медведевой и заслуженного тренера России.По словамШубодеровой, уход Медведевой из группы Этери Тутберидзе был предсказуем. Приэтом она добавила, что в олимпийский сезон была не в основной группе и личноничего не видела."Но тогда у Жени же была травма, а Алина стала лидером.Наверное, это как-то повлияло. Хотя честно – я так и думала, что она уйдет раноили поздно. Все равно этот момент наступает. У Этери Георгиевны невозможнокататься все время", – цитирует фигуристку "Спорт-Экспресс". Также юная спортсменка раскрыла правду ожестких тренировках у Этери Тутберидзе.По словам Шубодеровой, тренерзаставляла учеников выполнять сложные элементы несколько раз, даже несмотря насломанные пальцы. В пример девушка привела собственный опыт.По словам Полины, когда онатолько перешла к у нее была травма. "Мне было очень больно.Даже не могла кроссовок надеть, пальцы были синие. Но я все равно выходила,прыгала, и… само зажило", – поделилась фигуристка. Она добавила, что каких-тосерьезных травмах в группе Тутберидзе говорят, но с мелкими просто тренируются."Хотя в Америке тебя бы уже давно в больницу отвезли и дали месяц отдыха", —заявила Шубодерова.Отметим, воспитала многих известных молодыхфигуристов. Ее подопечными были помимо Евгении Медведевой чемпионки ЮлияЛипницкая, АлинаЗагитова и АлександраТрусова.