Российская
фигуристка, экс-ученица тренера Этери Тутберидзе Полина Шубодерова рассказала о
том, как проходили их занятия. Также она высказалась об отношениях двукратной
чемпионки Европы и мира Евгении Медведевой и заслуженного тренера России.
Российская
фигуристка, экс-ученица тренера Этери Тутберидзе Полина Шубодерова рассказала о
том, как проходили их занятия. Также она высказалась об отношениях двукратной
чемпионки Европы и мира Евгении Медведевой и заслуженного тренера России.
По словам
Шубодеровой, уход Медведевой из группы Этери Тутберидзе был предсказуем. При
этом она добавила, что в олимпийский сезон была не в основной группе и лично
ничего не видела.
"Но тогда у Жени же была травма, а Алина стала лидером.
Наверное, это как-то повлияло. Хотя честно – я так и думала, что она уйдет рано
или поздно. Все равно этот момент наступает. У Этери Георгиевны невозможно
кататься все время", – цитирует фигуристку "Спорт-Экспресс". Также юная спортсменка раскрыла правду о
жестких тренировках у Этери Тутберидзе.
По словам Шубодеровой, тренер
заставляла учеников выполнять сложные элементы несколько раз, даже несмотря на
сломанные пальцы. В пример девушка привела собственный опыт.
По словам Полины, когда она
только перешла к у нее была травма. "Мне было очень больно.
Даже не могла кроссовок надеть, пальцы были синие. Но я все равно выходила,
прыгала, и… само зажило", – поделилась фигуристка. Она добавила, что каких-то
серьезных травмах в группе Тутберидзе говорят, но с мелкими просто тренируются.
"Хотя в Америке тебя бы уже давно в больницу отвезли и дали месяц отдыха", —
заявила Шубодерова.
Отметим, воспитала многих известных молодых
фигуристов. Ее подопечными были помимо Евгении Медведевой чемпионки Юлия
Липницкая, Алина
Загитова и Александра
Трусова.