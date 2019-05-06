После подписания указа президента России от 1 мая стало понятно, что получить российское гражданство смогут не только граждане с паспортами ДНР и ЛНР, но и те украинцы, кто родился и постоянно проживал в Крыму, но покинул полуостров до его воссоединения с Россией, и те, кто на момент провозглашения народных республик Донбасса бежал от войны.

После подписания указа президента России от 1 мая стало понятно, что получить российское гражданство смогут не только граждане с паспортами ДНР и ЛНР, но и те украинцы, кто родился и постоянно проживал в Крыму, но покинул полуостров до его воссоединения с Россией, и те, кто на момент провозглашения народных республик Донбасса бежал от войны. У кого есть разрешение на временное проживание или вид на жительство в Российской Федерации, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища или те, кто успел воспользоваться госпрограммой по добровольному переселению соотечественников. Указы подписаны. И главный их мотив понятен — гуманитарный. Помочь людям, которые говорят и думают на русском, и которых за это преследовал прежний киевский режим.Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отношения между двумя странами это решение не улучшит. Но вместо того, чтобы предложить что-то жителям Донбасса, пообещал выдавать россиянам украинские паспорта. Если обмен паспортами — это способ сблизиться в будущем, то Москва не против.Он гоняет на карте с 9 лет. До войны, выступая еще как юниор, выиграл все, что можно, и в родном Донбассе, да и вообще на Украине. Сейчас свое мастерство Влад может показать разве что покупателям гипермаркета, на парковке которого он изредка тренируется — больше просто негде. Когда юго-восток запылал, между большим спортом и домом он выбрал последний. Но теперь выбирать не придется.Реализовывать не только возможности, но и свои элементарные гражданские и общечеловеческие права отныне сможет каждый, кто живет в Донбассе. В этом и есть главный смысл указа Владимира Путина об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик.Центральный отдел миграционной службы ДНР: люди стали собираться здесь еще за несколько часов до его открытия, пока это единственное место в республике, где можно подать документы на получение российского паспорта.Процесс получения российского паспорта для этих людей стал в разы проще. Если раньше нужно было собрать целую кипу документов и справок, а также выполнить ряд условий, то теперь из процедуры исчезли промежуточные этапы — необходимость долгого нахождения на территории России, разрешение на временное проживание, получение вида на жительства и прочее. Сократился и срок рассмотрения заявлений: был от полугода, стал до трех месяцев.Уже со следующей недели только в ДНР миграционная служба сможет еженедельно обрабатывать до 4 тысяч заявлений. К ажиотажу здесь готовы."Планируем, что дополнительно будем набирать штат, обучать сотрудников. Планируем, что на одного человека будет уходить где-то порядка не более 15 минут", — рассказал Владимир Краснощока, начальник миграционной службы МВД ДНР.Сергей Ефанов потерял обе ноги, защищая свою родную землю от бандеровцев и отстаивая право для своих детей говорить по-русски. "Я не говорю о том, что люди получат паспорта, и сразу все перебегут в Россию. Нет, конечно. Останутся здесь, но будут знать, что они кем-то еще помимо самого себя защищены", — говорит он.Фельдшер из Луганска Екатерина Чубакова на своей скорой прошла всю войну — вывозила раненых из-под обстрелов. Про себя говорит: душой я русская, но дом мой здесь. "Представилась такая возможность получить российский паспорт, я решила воспользоваться этим шансом", — пояснила Екатерина.В Луганске принимать документы на получение российского паспорта начтут уже с понедельника. Из республиканских миграционных центров заявления пойдут в Россию.Специальные отделы министерства внутренних дел уже отрыты в городе Новошахтинск и в селе Покровское Ростовской области. В первый будут поступать заявления из Луганской народной республики, во второй из ДНР . Места их расположения выбраны не случайно — граница и несколько пунктов перехода через нее совсем рядом, поэтому доставка документов много времени не займет.Для удобства жителей Донбасса заявления будут доставлять специальные уполномоченные лица. Самим в Ростовскую область нужно будет ехать только в самом конце процедуры оформления, чтобы сдать отпечатки пальцев, в соседнем зале принести присягу и, конечно, лично забрать тот самый паспорт гражданина Российской Федерации.После того как стало известно об упрощенном получении российского гражданства для тех, кто сейчас живет в Донбассе, многие из тех, кто уехал оттуда в нашу страну во время войны, но гражданином пока так и не стал, задались вопросом: а как же мы? Ответ на него последовал уже 1 мая. Новый указ Владимира Путина, позволяющий по упрощенной схеме получить паспорт уже более широкому кругу лиц.Детская площадка у храма в Ростове — излюбленное место для прогулок у Ирины и ее четырех дочерей. В России уже 5 лет, но гражданства в семье по-прежнему нет ни у кого, даже у самой младшей из девочек, родившейся здесь. "Так как я иностранный гражданин, мы не можем оформить гражданство ребенку. Работать не могу — нет патента. Патент сделать — нужно заплатить деньги", — рассказывает Ирина.Таких, как она, тех что уже пять лет обивают пороги, по стране сейчас немало. Люди, по-русски говорящие и думающие — свои, наши, родные, наконец, могут быть уверенны в завтрашнем дне и спокойны за будущие своих детей.