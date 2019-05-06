Скандальный блогер Елена Миро раскритиковала поведение звездной семьи актрисы и комика Гарика Харламова. По ее мнению, Кристина Асмус ведет себя неподобающе для замужней женщины.

Скандальный блогер Елена Миро раскритиковалаповедение звездной семьи актрисы и комика Гарика Харламова. По ее мнению, КристинаАсмус ведет себя неподобающе для замужней женщины.Миро в своеммикроблоге в ЖЖ отметила, что артистка отправилась на майские праздники безсупруга в Дубай. "После внезапной встречи с корейским Ким Ки Дуком, Кристина Асмус решила, чтоещё в самом соку. Бросив мужа в Москве зарабатывать деньги, Кристина… полетелана арабский восток", – отметила блогер.При этом она добавила, что для прикрытия Кристина Асмус взялас собой ребенка. "Что сделал бы нормальный мужик в этой ситуации, я говорить нестану – у них жены вообще такое не вытворяют. Что сделал Гарик оладух Харламов?Он напомнил жене о семейных ценностях", – заявила Миро.Блогер рассказала, что едваКристина Асмус заселилась в гостиничный номер, ей в лицо полетели воздушные шарики."К веревочкам были привязаны совместные фотографии, которые, по замыслу Гарика,должны были романтически напомнить ветреной жене, что именно в жизни самоеглавное", – срезала словом артистке острая на язык Миро."Что у человека,вытворяющего такое, в голове – перловая каша?", – задалась вопросомблогер. "Вместо того, чтобы подать на развод, спилить рога, оладух пытаетсявоззвать к чувствам…, не понимая того, что там один половой инстинкт и желаниебыть востребованной "как женщина", – высказала свое мнение о Елена Миро.По ее словам,, конечно, растрогалась поповоду "креатива" мужа. "Наверняка даже всплакнула и в этот день точно неизменяла. Хотя... Нет, ну в этот день, после перелета, точно нет!",– сказала, как отрезала, Миро.