Скандальный блогер Елена Миро раскритиковала
поведение звездной семьи актрисы и комика Гарика Харламова. По ее мнению, Кристина
Асмус ведет себя неподобающе для замужней женщины.
Скандальный блогер Елена Миро раскритиковала
поведение звездной семьи актрисы и комика Гарика Харламова. По ее мнению, Кристина
Асмус ведет себя неподобающе для замужней женщины.
Миро в своем
микроблоге в ЖЖ отметила, что артистка отправилась на майские праздники без
супруга в Дубай. "После внезапной встречи с корейским Ким Ки Дуком, Кристина Асмус решила, что
ещё в самом соку. Бросив мужа в Москве зарабатывать деньги, Кристина… полетела
на арабский восток", – отметила блогер.
При этом она добавила, что для прикрытия Кристина Асмус взяла
с собой ребенка. "Что сделал бы нормальный мужик в этой ситуации, я говорить не
стану – у них жены вообще такое не вытворяют. Что сделал Гарик оладух Харламов?
Он напомнил жене о семейных ценностях", – заявила Миро.
Блогер рассказала, что едва
Кристина Асмус заселилась в гостиничный номер, ей в лицо полетели воздушные шарики.
"К веревочкам были привязаны совместные фотографии, которые, по замыслу Гарика,
должны были романтически напомнить ветреной жене, что именно в жизни самое
главное", – срезала словом артистке острая на язык Миро.
"Что у человека,
вытворяющего такое, в голове – перловая каша?", – задалась вопросом
блогер. "Вместо того, чтобы подать на развод, спилить рога, оладух пытается
воззвать к чувствам…, не понимая того, что там один половой инстинкт и желание
быть востребованной "как женщина", – высказала свое мнение о Елена Миро.
По ее словам,, конечно, растрогалась по
поводу "креатива" мужа. "Наверняка даже всплакнула и в этот день точно не
изменяла. Хотя... Нет, ну в этот день, после перелета, точно нет!",
– сказала, как отрезала, Миро.