В московском аэропорту Шереметьево совершил жесткую посадку самолет Superjet 100, выполнявший рейс из Москвы в Мурманск. На борту было 78 пассажиров и членов экипажа - их эвакуируют по надувным трапам.

В московском аэропорту Шереметьево совершил жесткую посадку самолет Superjet 100, выполнявший рейс из Москвы в Мурманск. На борту было 78 пассажиров и членов экипажа — их эвакуируют по надувным трапам.Самолет сел со второго раза. Лайнер ударился шасси о полосу и загорелся, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.На кадрах с места происшествия видно, что хвост самолета охвачен пламенем, поднимается столб черного дыма.Самолет вернулся в аэропорт после того, как у него загорелся двигатель. Сообщается, что пожар мог возникнуть из-за удара молнии.