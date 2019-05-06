В квартиру 70-летнего москвича под предлогом продажи меда вошли две женщины. Пенсионер отказался от покупки, но после ухода неизвестных обнаружил пропажу денежных средств...

Сотрудники ОУР УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве задержали 39-летнюю женщину, подозреваемую в краже денежных средств у пенсионера.В полицию поступило заявление от 70-летнего москвича, проживающего в одном из домов на Большой Андроньевской улице. Он сообщил, что к нему в квартиру под предлогом продажи меда на льготных условиях вошли две женщины. Пенсионер отказался от покупки, но после ухода неизвестных обнаружил пропажу денежных средств, которые лежали на кухонном столе.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Таганской площади задержали одну из подозреваемых – 39-летнюю приезжую женщину.Установлено, что злоумышленница похитила деньги, когда ее сообщница отвлекала пенсионера.Следствием ОМВД России по Таганскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление и задержание сообщницы подозреваемой.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61