Популярная певица высказалась об авиакатастрофе в столичном аэропорту Шереметьево. Пост появился на странице Кристины Орбакайте в Instagram.

Популярная певица высказалась об авиакатастрофе в столичном аэропорту "Шереметьево". Пост появился на странице Кристины Орбакайте в Instagram.Трагическая новость стала для исполнительницы настоящим шоком. Она отметила, что часто бывает в аэропорту "Шереметьево". "Это ужасно! Трагедия в "Шереметьево"! Страшно подумать, ведь летаем чаще пилотов и стюардесс", – поделилась Кристина Орбакайте со своими подписчиками.Знаменитость также рассказала о своем неудачном опыте полета на самолете Superjet. Когда судно прибыло в Белгород, то смогло приземлиться только со второго раза. "Недавно при подлете к Белгороду на #сухойсуперджет приземлились со второй попытки", – добавила .Напомним, что в минувшее воскресенье, 5 мая, самолет, следовавший из Москвы в Мурманск, совершил экстренную посадку в аэропорту "Шереметьево", после чего загорелся. В тот момент на борту находились 78 человек, в том числе и члены экипажа. Согласно предварительным данным, в результате ЧП погиб 41 человек, передает ТАСС.Материал дополняется.