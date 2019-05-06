Россиян обирают после трагедии в Шереметьево с самолетом Superjet 100. В соцсетях объявлен сбор средств – якобы, в поддержку пострадавших в катастрофе. Как выяснилось, нажиться на беде пытаются мошенники.

Россиян обирают после трагедии в Шереметьево с самолетом Superjet 100. В соцсетях объявлен сбор средств – якобы, в поддержкупострадавших в катастрофе. Как выяснилось, нажиться на беде пытаются мошенники.Подозрительную активность в соцсетях и попытки обобрать отзывчивых россиянпосле разоблачили волонтеры. Они напомнили, что никогда не пишутпользователям личные сообщения и не посылают банковские реквизиты для сборапожертвований."Обращаем внимание, что наши волонтеры никогда сами непишут первыми в личные сообщения просьбы помочь деньгами, высылая реквизиты.Если вам якобы от нашего имени приходит такая информация, остерегайтесь – этомошенники", – сообщили активисты.5 мая авиалайнер Superjet 100 вылетел из Москвы в Мурманск,однако вскоре вынужден был вернуться. Борт совершил аварийную посадку изагорелся. В салоне находились 78 пассажиров. Погиб 41 человек, в том числебортпроводник.По данным волонтеров,в комментариях под новостями отрагедии, а также в личные сообщения пользователей социальных сетей стали поступатьпросьбы о переводе денег. "Денежного сбора в поддержку пострадавших исемей погибших в авиатрагедии в Шереметьево ни у нас, ни в других мурманскихпабликах, фондах, общественных организациях нет", – приводит заявление активистов всоцсетяхВ связи с катастрофой в Мурманской области объявлен трехдневный траур. 6, 7 и 8 мая будут отменены все увеселительные мероприятия и приспущены флаги.Тем временем Следственный комитет России назвал приоритетные версии в аэропорту . Пожар на борту самолета мог произойти из-за недостаточной квалификации пилотов и диспетчеров, технической неисправности судна или плохих метеоусловий.