Россиян обирают после трагедии в Шереметьево с самолетом Superjet 100. В соцсетях объявлен сбор средств – якобы, в поддержку
пострадавших в катастрофе. Как выяснилось, нажиться на беде пытаются мошенники.
Россиян обирают после трагедии в Шереметьево с самолетом Superjet 100. В соцсетях объявлен сбор средств – якобы, в поддержку
пострадавших в катастрофе. Как выяснилось, нажиться на беде пытаются мошенники.
Подозрительную активность в соцсетях и попытки обобрать отзывчивых россиянпосле разоблачили волонтеры. Они напомнили, что никогда не пишут
пользователям личные сообщения и не посылают банковские реквизиты для сбора
пожертвований.
"Обращаем внимание, что наши волонтеры никогда сами не
пишут первыми в личные сообщения просьбы помочь деньгами, высылая реквизиты.
Если вам якобы от нашего имени приходит такая информация, остерегайтесь – это
мошенники", – сообщили активисты.
5 мая авиалайнер Superjet 100 вылетел из Москвы в Мурманск,
однако вскоре вынужден был вернуться. Борт совершил аварийную посадку и
загорелся. В салоне находились 78 пассажиров. Погиб 41 человек, в том числе
бортпроводник.
По данным волонтеров,
в комментариях под новостями о
трагедии, а также в личные сообщения пользователей социальных сетей стали поступать
просьбы о переводе денег. "Денежного сбора в поддержку пострадавших и
семей погибших в авиатрагедии в Шереметьево ни у нас, ни в других мурманских
пабликах, фондах, общественных организациях нет", – приводит заявление активистов в
соцсетях
В связи с катастрофой в Мурманской области объявлен трехдневный траур. 6, 7 и 8 мая будут отменены все увеселительные мероприятия и приспущены флаги.
Тем временем Следственный комитет России назвал приоритетные версии в аэропорту . Пожар на борту самолета мог произойти из-за недостаточной квалификации пилотов и диспетчеров, технической неисправности судна или плохих метеоусловий.