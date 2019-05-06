В минувшее воскресенье самолет Sukhoi Superjet 100 загорелся при приземлении в аэропорту Шереметьево. В Сети появились кадры из горящего салона судна.

В минувшее воскресенье самолет Sukhoi Superjet 100 загорелся при приземлении в аэропорту Шереметьево. В Сети появились кадры из горящего салона судна.На записи, сделанной одним из пассажиров, можно увидеть, как огонь распространяется по крылу самолета. Люди в салоне кричат и зовут на помощь.5 мая судно Sukhoi Superjet 100, следовавшее из Москвы в Мурманск, загорелось при посадке в аэропорту Шереметьево. Согласно последним данным, на борту находились 78 человек, 41 из них погиб, передает.Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин сообщил, что семьям, потерявшим кормильцев, будут выплачивать пенсии. Глава ведомства также потребовал создать оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим, уточняет телеканал "".