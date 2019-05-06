Появилась информация, что трагедия с SSJ-100 в Шереметьево произошла из-за попадания молнии.

Появилась информация, что трагедия с SSJ-100 в Шереметьево произошла из-за попадания молнии.Об этом "Интерфаксу" сообщил источник, знакомый с ситуацией.По его словам, экипаж аварийного самолета утратил связь с диспетчерами из-за попадания молнии, по этой же причине отказала вся автоматика. С практически полными топливными баками Superjet пошел на посадку. Из-за превышения посадочной массы и большого перелета порядка 1400 метров посадка произошла на середину полосы. После того, как разрушилась стойка шасси, по словам источника, ее элементы могли попасть в двигатель, из-за чего он загорелся.О молнии говорит и один из пассажиров, Дмитрий Хлебушкин, находившийся на борту самолета SSJ-100. Он рассказал журналистам, что видел белую вспышку, похожую на молнию.По последним уточненным данным, экипаж предпринял всего одну попытку посадить самолет.