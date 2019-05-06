За океаном состоялся шестой матч четвертьфинальной серии Кубка Стэнли между Даллас Старз и Сент-Луис Блюз. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу блюзменов. Внес свой вклад в победу своего клуба и россиянин Иван Барбашев.

За океаном состоялся шестой матч четвертьфинальной серии Кубка Стэнли между "Даллас Старз" и "Сент-Луис Блюз". Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу "блюзменов". Внес свой вклад в победу своего клуба и россиянин Иван Барбашев.Российский нападающий стал автором одного набранного очка. Это произошло в эпизоде со второй заброшенной шайбой "Сент-Луиса", когда Барбашев стал одним из ассистентов Дэвида Перрона. Кроме него. За "Блюз" забивали Алекс Пьетранджело, Джейден Шварц и Сэмми Блейз. У "Далласа" единственный гол забил Тайлер Сегин.Помимо Барбашева в игре также принял участие еще два россиянина – Александр Радулов из "Далласа" провел на льду 16 минут 35 секунд, не отметившись результативными действиями, а его одноклубник Антон Худобин появился на льду в третьем периоде, отразив пять бросков из пяти.Заключительный, седьмой матч противостояния в 1/4 финала Кубка Стэнли состоится в Сент-Луисе 8 мая.