Мальчик упал с высоты, оставшись без присмотра матери

Мальчик упал с высоты, оставшись без присмотра материПятилетний мальчик выпал из окна третьего этажа в городе Судогде Владимирской области, сообщает региональное СУ СК России.По данным следствия, 3 мая около 17:00 ребенок забрался на стол возле окна, перелез на подоконник, открыл пластиковое окно и упал на землю. Его мама в это время вышла на кухню, где готовилась еда. Женщины не было в комнате всего лишь около минуты.Мальчик получил переломы и был доставлен в больницу. Ребенок упал на газон, а не на асфальт.Семья, в которой воспитывается мальчик, полная и благополучная. По словам матери, ребенок очень подвижный и требует особого внимания, однако она даже не могла предположить, что он сможет открыть окно.Отметим, что в 2018 году во Владимирской области 25 детей пострадали при падении из окон. Трое из них погибли.