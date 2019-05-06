Певица выразила соболезнования семьям погибших.
Наталья Подольская рассказала, что была в Шереметьево незадолго до происшествия.
Певица выразила соболезнования семьям погибших.
Наталья Подольская рассказала, что была в Шереметьево незадолго до происшествия.
В личном Instagram
вокалистка опубликовала траурный пост, посвященный трагедии в столичном аэропорту.
Ниже Наталья Подольская написала несколько слов о случившемся.
"Ужас! В этот день мы тоже вылетали из
Шереметьево.... Всей семьей. Соболезнуем . Господи , помоги🙏🏻
(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – отметила вокалистка.
Добавим, что среди
поклонников Натальи Подольской нашлись люди, которые в тот злополучный день улетали и приземлялись в воздушной гавани. В комментариях они откровенно делились воспоминаниями.
"А я прилетела за час до
этого 😦 Еще сетовала на плохую посадку, и в тучах нас
тоже мотало сильно. Подумала еще, наверное пилот начинающий ... теперь 🙏 Просто ужас.....", "Мы тоже вчера
вылетали... Рейс задержали, а я даже не знала, что есть погибшие. Думала все
спасены 😯", – писали фанаты .
Напомним, самолет авиакомпании
"Аэрофлот", летевший из российской столицы в Мурманск, загорелся сразу после
неудачной посадки в московском аэропорту. СМИ сообщают о 41-м погибшем. Выжили 37 человек, из них 33 пассажира и
четыре члена экипажа.
Отметим, что трагедия в Шереметьево не оставила равнодушных. Свои соболезнования родственникам жертв авиакатастрофы
уже выразили Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Юлия Ковальчук, Гарик Харламов, и другие.