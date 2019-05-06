Певица выразила соболезнования семьям погибших. Наталья Подольская рассказала, что была в Шереметьево незадолго до происшествия.

Певица выразила соболезнования семьям погибших.Наталья Подольская рассказала, что была в Шереметьево незадолго до происшествия.В личном Instagramвокалистка опубликовала траурный пост, посвященный трагедии в столичном аэропорту.Ниже Наталья Подольская написала несколько слов о случившемся."Ужас! В этот день мы тоже вылетали изШереметьево.... Всей семьей. Соболезнуем . Господи , помоги🙏🏻(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – отметила вокалистка.Добавим, что средипоклонников Натальи Подольской нашлись люди, которые в тот злополучный день улетали и приземлялись в воздушной гавани. В комментариях они откровенно делились воспоминаниями."А я прилетела за час доэтого 😦 Еще сетовала на плохую посадку, и в тучах настоже мотало сильно. Подумала еще, наверное пилот начинающий ... теперь 🙏 Просто ужас.....", "Мы тоже вчеравылетали... Рейс задержали, а я даже не знала, что есть погибшие. Думала всеспасены 😯", – писали фанаты .Напомним, самолет авиакомпании"Аэрофлот", летевший из российской столицы в Мурманск, загорелся сразу посленеудачной посадки в московском аэропорту. СМИ сообщают о 41-м погибшем. Выжили 37 человек, из них 33 пассажира ичетыре члена экипажа.Отметим, что трагедия в Шереметьево не оставила равнодушных. Свои соболезнования родственникам жертв авиакатастрофыуже выразили Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Юлия Ковальчук, Гарик Харламов, и другие.