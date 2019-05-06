Питерский водитель намеренно поджег высохшую траву на поле в Санкт-Петербурге и быстро уехал с места. На пути огня встал неравнодушный подросток, который сначала пытался самостоятельно сбить пламя, а затем вызвал на место пожарных.

Питерский водитель намеренно поджег высохшую траву на поле в Санкт-Петербурге и быстро уехал с места. На пути огня встал неравнодушный подросток, который сначала пытался самостоятельно сбить пламя, а затем вызвал на место пожарных.Инцидент произошел еще утром 24 апреля в Красном Селе, но известно о нем стало только сейчас, после публикации записей с камер наблюдения. На кадрах видно, как сотрудник металлобазы бросает спичку в сухую траву и дожидается, когда разгорится пламя, после чего уезжает. Подгоняемый ветром, огонь начал набирать силу, но тут на дороге показалась пара подростков. Один из них попытался затоптать пожар, однако вовремя осознал тщетность своих усилий и вызвал спасателей МЧС.Последним потребовалось попотеть, чтобы остановить распространение огня, — на записи видно почерневшее поле и всполохи пламени на его краях. Удалось ли найти поджигателя, остается неизвестным.