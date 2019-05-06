41 погибший – страшный итог авиакатастрофы в Шереметьево. Невозможно найти слова, чтобы описать боль и ужас от случившегося.

41 погибший – страшный итог авиакатастрофы в Шереметьево. Невозможно найти слова, чтобы описать боль и ужас от случившегося.Самый известный звездный адвокат Москвы Лариса Широкова, которая представляет в суде Виталину пианистку Виталину Цымбалюк-Романовскую и является ее подругой, призналась, что раздавлена этой ситуацией."Шереметьево... Как же так?.. Родной, любимый терминал D, неизменная база Аэрофлота... 41 человек погиб на земле... Наземные службы, как? Ведь экипаж оповестил об аварийной посадке... Где машины пожарных, скорые? Где все?", – написала она на своей странице в социальной сети Facebbok."Руководствуюсь только просмотренными видео из интернета, более трех минут "спокойного наблюдения, голос по рации за кадром, сообщает: "Стоим на месте, ждем...", – возмущена Широкова. - Казалось бы мы видели многое, почти все, но чтобы в главном аэропорте столицы на земле сгорели люди, которые были уверены, что на земле их ждет помощь, их спасут... Я не могла даже подумать! Летаю только из Шереметьево именно по этим соображениям – безопасность. Аэрофлот... Просто раздавлена. Держимся, нам всем с этим жить, в нашей "надежной" стране".Напомним, многие звезды высказались о случившемся в столичной аэрогавани. "Страшно подумать, ведь летаем чаще пилотов и стюардесс, недавно при подлете к Белгороду на "Сухой СуперДжет" приземлились со второй попытки", – рассказала, в частности, Кристина Орбакайте.