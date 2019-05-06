Член экипажа самолета Sukhoi Superjet 100 Максим Моисеев скончался в авиакатастрофе. Бортпроводник помогал выбраться людям, находящимся в горящем хвосте лайнера в аэропорту Шереметьево.

Членэкипажа самолета Sukhoi Superjet 100 Максим Моисеевскончался в авиакатастрофе. Бортпроводник помогал выбраться людям, находящимся вгорящем хвосте лайнера в аэропорту Шереметьево.История Максима Моисеева до глубины души тронула эксперта Совета по развитию информационногообщества при Госдуме Вадима Манукяна. "Именно в такиемоменты понимаешь, что погибших не вернешь и сделать по-другому все уже неполучится", – констатировал в беседе с "Дни.ру" эксперт."Кто-то пытался спасти себя и ручную кладь, а кто-тоценой своей жизни до последнего выводил пассажиров из горящего самолета. Сначаласообщили, что Максим Моисеев погиб, потом сестра подарила надежду на то, что онвозможно выжил. И вот, утром приходят печальные вести о том, что Максим все жепогиб", – отметил Вадим Манукян. Он считает, что действия бортпроводника ваэропорту Шереметьево нельзя назвать иначе, как геройские."Пытался открыть двери в полыхающей хвостовой части,но безуспешно. Потом до последнего не покидал самолет и выводил людей. ПодвигМаксима Моисеева должен быть оценен государством", – заявил эксперт. Я уверен,что бортпроводник рейса Москва – Мурманск достоин "Золотой Звезды"Героя России. "Очень надеюсь, что руководство страны примет такое решение", -заключил Вадим Манукян.Отметим, по словам источникаТАСС в авиакругах, пассажиров эвакуировали по воздушному трапу через переднююдверь самолета. Максим Моисеев же находился с людьми в горящей хвостовой части.Напомним,самолет "Аэрофлота" Sukhoy Superjet загорелся при аварийной посадке в столичном . Он следовал , однако былвынужден вернуться в аэропорт вылета. По словам командира воздушного судна идругих членов экипажа, в самолет ударила молния. По последним данным Следственногокомитета России, в результате произошедшей авиакатастрофы погиб 41 человек из 78 находившихсяна борту.