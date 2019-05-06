Член
экипажа самолета Sukhoi Superjet 100 Максим Моисеев
скончался в авиакатастрофе. Бортпроводник помогал выбраться людям, находящимся в
горящем хвосте лайнера в аэропорту Шереметьево.
Член
экипажа самолета Sukhoi Superjet 100 Максим Моисеев
скончался в авиакатастрофе. Бортпроводник помогал выбраться людям, находящимся в
горящем хвосте лайнера в аэропорту Шереметьево.
История Максима Моисеева до глубины души тронула эксперта Совета по развитию информационного
общества при Госдуме Вадима Манукяна. "Именно в такие
моменты понимаешь, что погибших не вернешь и сделать по-другому все уже не
получится", – констатировал в беседе с "Дни.ру" эксперт.
"Кто-то пытался спасти себя и ручную кладь, а кто-то
ценой своей жизни до последнего выводил пассажиров из горящего самолета. Сначала
сообщили, что Максим Моисеев погиб, потом сестра подарила надежду на то, что он
возможно выжил. И вот, утром приходят печальные вести о том, что Максим все же
погиб", – отметил Вадим Манукян. Он считает, что действия бортпроводника в
аэропорту Шереметьево нельзя назвать иначе, как геройские.
"Пытался открыть двери в полыхающей хвостовой части,
но безуспешно. Потом до последнего не покидал самолет и выводил людей. Подвиг
Максима Моисеева должен быть оценен государством", – заявил эксперт. Я уверен,
что бортпроводник рейса Москва – Мурманск достоин "Золотой Звезды"
Героя России. "Очень надеюсь, что руководство страны примет такое решение", -
заключил Вадим Манукян.
Отметим, по словам источника
ТАСС в авиакругах, пассажиров эвакуировали по воздушному трапу через переднюю
дверь самолета. Максим Моисеев же находился с людьми в горящей хвостовой части.
Напомним,
самолет "Аэрофлота" Sukhoy Superjet загорелся при аварийной посадке в столичном . Он следовал , однако был
вынужден вернуться в аэропорт вылета. По словам командира воздушного судна и
других членов экипажа, в самолет ударила молния. По последним данным Следственного
комитета России, в результате произошедшей авиакатастрофы погиб 41 человек из 78 находившихся
на борту.