Певец выразил свои соболезнования родным и близким жертв и пострадавших в жутком пожаре, который произошел в аэропорту Шереметьево вечером 5 мая. Филипп Киркоров опубликовал душераздирающий пост о ЧП, постигшем рейс Москва – Мурманск, на своей странице в Instagram.

Певец выразил свои соболезнования родным и близким жертв и пострадавших в жутком пожаре, который произошел в аэропорту Шереметьево вечером 5 мая. Филипп Киркоров опубликовал душераздирающий пост о ЧП, постигшем рейс Москва – Мурманск, на своей странице в Instagram.Материал дополняется