Певец выразил свои соболезнования родным и близким жертв и пострадавших в жутком пожаре, который произошел в аэропорту Шереметьево вечером 5 мая. Филипп Киркоров опубликовал душераздирающий пост о ЧП, постигшем рейс Москва – Мурманск, на своей странице в Instagram.
<a href="https://33live.ru/novosti/06-05-2019-pogibli-deti-kirkorov-stradaet-iz-za-uzhasnoj-tragedii.html" target="_blank">Погибли дети: Киркоров страдает из-за ужасной трагедии</a> - Певец выразил свои соболезнования родным и близким жертв и пострадавших в жутком пожаре, который произошел в аэропорту Шереметьево вечером 5 мая. Филипп Киркоров опубликовал душераздирающий пост о ЧП, постигшем рейс Москва – Мурманск, на своей странице в Instagram.
[url=https://33live.ru/novosti/06-05-2019-pogibli-deti-kirkorov-stradaet-iz-za-uzhasnoj-tragedii.html]Погибли дети: Киркоров страдает из-за ужасной трагедии[/url] - Певец выразил свои соболезнования родным и близким жертв и пострадавших в жутком пожаре, который произошел в аэропорту Шереметьево вечером 5 мая. Филипп Киркоров опубликовал душераздирающий пост о ЧП, постигшем рейс Москва – Мурманск, на своей странице в Instagram.