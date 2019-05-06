С момента смерти певицы прошло без малого два месяца. Но душе ее нет покоя. Произошедшее на кладбище – яркое тому подтверждение.

С момента смерти певицы прошло без малого два месяца. Но душе ее нет покоя. Произошедшее на кладбище – яркое тому подтверждение.Как рассказали посетители Троекуровского кладбища, на могиле Началовой, расположенной на новом, 17-м участке, стали замечать странных личностей. Якобы, это московские колдуны и черные ведьмы. Они, скорее всего, используют предметы с захоронения артистки для своих темных дел. Поклонники в ужасе!"Мы заметили, что стали пропадать свечки и игрушки, а с цветов оказываются срезанными головки, – уверяют поклонники артистки. – Скорее всего, это дело рук магов и колдунов, которые делают привороты на болезнь и смерть при помощи кладбищенских предметов. Вероятно, по этой же причине родные певицы во время панихиды не допускали посторонних близко к покойнице – все обходили с противоположной стороны, не имея возможности ничего не взять из гроба, не положить".Специалист по эзотерике пояснил "Дни.Ру", что все, имеющее отношение к погосту, заряжено негативной энергией. "Категорически запрещено забирать домой кладбищенскую землю, цветы, любые предметы, – уверяет эксперт. – Нельзя есть ягоды и фрукты, которые растут на месте даже бывшего кладбища. А головки цветов, сгоревшие свечи и игрушки с могилы колдуны часто используют, чтобы сделать приворот на смерть или болезнь. Строго следите, чтобы возле порога вашего дома не появлялись обгорелые церковные свечи, сухие цветы. Это очень опасно".Напомним, у был целый букет заболеваний – диабет, подагра, красная волчанка, общий сбой в организме, вызванный анорексией. . Умерла же она от заражения крови. Поэтому, видимо, черные маги и колдуны облюбовали могилу несчастной Юли...