В социальной сети девушка познакомилась с мужчиной. В назначенный день она не смогла с ним встретиться, и новый знакомый пригрозил ей убийством своей кошки...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Ломоносовскому району задержали подозреваемого в жестоком обращении с животным.В ОМВД России по Ломоносовскому району жительница столицы. Она рассказала, что в социальной сети познакомилась с мужчиной. В назначенный день она не смогла с ним встретиться, и новый знакомый пригрозил ей убийством своей кошки. После девушка получила фото погибшего животного.В результате проверочных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 35-летний москвич, злоупотребляющий спиртными напитками. Мужчина признался, что в тот день когда девушка не пришла на встречу, он вернулся домой и, схватив кошку, выбросил ее с 8 этажа своей квартиры, а позже отправил фото содеянного.Отделом дознания ОМВД России по Ломоносовскому району по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56