По словам заявителя, на Ясеневой улице к его автомобилю подбежали неизвестные, разбили стекло и, угрожая предметом, похожим на пистолет, пытались похитить его денежные средства...

«Сотрудники экипажа автопатруля ОМВД России по району Орехово-Борисово Южное задержали одного из подозреваемых в совершении разбойного нападения», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В дежурную часть поступило сообщение о разбойном нападении. По словам заявителя, на одной из АЗС, расположенной на Ясеневой улице, к его автомобилю «БМВ» подбежали неизвестные, разбили стекло и, угрожая предметом, похожим на пистолет, пытались похитить его денежные средства в сумме 1,8 миллионов рублей, однако были замечены сотрудниками полиции, после чего стали скрываться с места происшествия.В результате преследования сотрудники полиции заблокировали автомобиль злоумышленников. При попытке задержания они бросили машину и стали скрываться. Один из подозреваемых был задержан. Им оказался 31-летний приезжий из ближнего зарубежья.По данному факту следствием ОМВД России по району Орехово-Борисово Южное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление, розыск и задержание возможных соучастников данного деяния, а также выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22