Если вы случайно пропустили все самые свежие скандалы из мира звезд – не огорчайтесь. Дни.ру собрали для читателей последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 6 мая 2019 года.

Если вы случайно пропустили все самые свежие скандалы из мира звезд – не огорчайтесь. "Дни.ру" собрали для читателей последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 6 мая 2019 года.В Сети появилось видео, на котором Алла Пугачева предстала без косметики, в скромной одежде. Примадонну сняли во время занятий с детьми.На записи, опубликованной в социальных сетях, Примадонна, облаченная в черные леггинсы и тунику, показывает ребятам некоторые танцевальные движения. Алла Пугачева, несмотря на возраст, резво двигается и ритмично трясет головой.Материал дополняется.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 6 мая 2019 года, читайте в и специальных .