В результате пожара в аэропорту Шереметьево погиб один человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

В результате пожара в аэропорту Шереметьево погиб один человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.На борту Superjet 100, совершившего жесткую посадку, было 73 пассажира и 6 человек экипажа. Ранее сообщалось пяти (по некоторым данным, шести) пострадавших.Самолет, следовавший в Мурманск, вернулся в Москву из-за пожара на борту. Лайнер смог приземлиться только со второй попытки. Огонь полностью уничтожил хвостовую часть машины.Самолет принадлежал компании "Аэрофлот", произведен в 2018 году.