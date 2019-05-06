Руководитель УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор полиции Алексей Кузнецов поздравил с юбилеем Виктора Лаврухина...

Руководитель УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор полиции Алексей Кузнецов поздравил с юбилеем председателя совета ветеранов Управления Виктора Лаврухина.Виктор Степанович Лаврухин родился 1 мая 1939 года в Рязанской области. Великая Отечественная война застала Виктора Степановича в его родном поселке. Отец ушел на фронт, а старшие дети помогали маме. В 1947 году поступил в начальную школу. Окончил 8 классов и поступил в Училище сельского хозяйства. После года обучения получил специальность тракториста-машиниста широкого профиля. В октября 1958 года был призван в армию. После прохождения курса молодого бойца был отправлен в группу Советских войск в Германию, артиллерийский полк.Работать в милиции Виктор Лаврухин начал с марта 1962 года в должности постового милиционера, а в 1974 году капитан Лаврухин Виктор Степанович уже является начальником 133 Отделения милиции.Виктор Степанович окончил Высшую школу МВД СССР. Он вспоминает, что приходилось много работать, а еще и успевать учиться, в то время как тянуло вернуться на родину, в деревню. Но решил для себя так – «раз уж попал в эту службу, должен работать, должен отдавать себя всего». «Когда приносишь добро человеку, когда защитил его – это ни с чем не сравнимо».В октябре 1977 года назначен на должность начальника отдела административной службы РУВД в звании майора. Следующей ступенью стала должность заместителя начальника РУВД по службе и присвоение звания полковника, потом – первый заместитель начальника РУВД по работе с участковыми инспекторами, затем – первый заместитель начальника по уголовному розыску.В 1991 году награжден Знаком заслуженного работника МВД СССР.Наступают времена формирования центрального и окружных управлений. Виктор Степанович назначается начальником УВД Первомайского района, а после –заместителем начальника УВД по Восточному округу. В 1994 году уходит в отставку в звании полковника. За все время службы был награжден всеми ведомственными знаками отличия, а также правительственной наградой – медалью «За отличие в охране общественного порядка».Будучи в отставке, Виктор Степанович принимает активное участие в создании Музея ветеранов при Управлении внутренних дел по ВАО. Открытие музея было приурочено к празднованию Дня Победы в 2001 году.С 2011 года и по сей день Лаврухин Виктор Степанович является председателем совета ветеранов УВД по ВАО.Алексей Кузнецов пожелал юбиляру здоровья, долголетия, выразил огромную благодарность за вклад в воспитание молодого поколения сотрудников полиции.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73