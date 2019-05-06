Празднование 70-летия Аллы Пугачевой растянулось на несколько дней. Правда, ни на концерте в Кремле 17 апреля, ни на банкете в подмосковном ресторане не было Владимира Преснякова...

Празднование 70-летия Аллы Пугачевой растянулось на несколько дней. Правда, ни на концерте в Кремле 17 апреля, ни на банкете в подмосковном ресторане не было Владимира Преснякова...Владимир Пресняков был фактическим зятем Аллы Пугачевой, прожив с ее дочерью Кристиной Орбакайте 11 лет. Он же стал отцом первого внука Примадонны. Но вот поздравить ее лично с 70-летием не смог. Корреспондент "Дни.Ру" встретил музыканта на фестивале Emporio Music Fest и спросил о причинах отсутствия на пышном празднике у бывшей тещи."И во время ее концерта, и во время банкета я был на гастролях, поэтому не мог присутствовать лично, – оправдался Пресняков. – Но, конечно, поздравил Аллу, в том числе и посредством соцсетей"."Дорогая Аллочка! Пол-жизни я провел с тобой рядом и благодарен за каждый прожитый день.Ты мой учитель, мой гуру, вложивший в меня столько сердца, сил, и мудрости. Не устаю вспоминать важные уроки, полученные от тебя. Моя искренняя любовь к тебе неисчерпаема и навсегда. Алла, будь здорова и счастлива! Пусть растут счастливыми твои и наши общие дети и внуки! Не перестаю восхищаться твоим талантом, талантом– жить, жить дальше! Поздравляю Тебя с юбилеем очень люблю и ценю", – написал Пресняков-младший на свой странице в социальной сети Instagram.Ранее в интервью "Дни.ру" Владимир Пресняков признался: о том, что готовится к концерту, он узнал из интернета и на концерт его никто не звал. "Это очень скрытная семья, – уточнил артист. – Мы с Аллой Борисовной вообще нечасто видимся, примерно раз в год. Редко созваниваемся, в основном поздравляем друг друга с днем рождения".