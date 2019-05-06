В жесткой посадке суперджета в Шереметьеве погиб человек, передает ТАСС. Десять человек получили ожоги и ранения.

В жесткой посадке суперджета в Шереметьеве погиб человек, передает ТАСС. Десять человек получили ожоги и ранения.Всего на борту самолета, летевшего в Мурманск, находились 73 пассажира и пять членов экипажа.Открытое горение самолета уже ликвидировано. Половина самолета уничтожена огнем, передает РИА Новости.Самолет "Сухой Суперджет 100", следовавший в Мурманск запросил аварийную посадку. При посадке он загорелся. Причиной возгорания могла стать молния.