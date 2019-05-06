Новоиспеченный отец пообщался с журналистами. Британский Принц Гарри поделился впечатлениями от пережитого.

Новоиспеченный отец пообщался с журналистами. БританскийПринц Гарри поделился впечатлениями от пережитого.Герцог Сассекский встретил прессу во дворе своего особняка. ПринцГарри дал небольшое интервью."Это самый невероятный опыт, который я когда-либо мог себепредставить. Как женщины делают это... Это за гранью моего понимания", – сказалвзволнованный монарший отпрыск.Внук королевы поблагодарил поклонников за поддержку и отметил,что невероятно счастлив. Также выяснилось, что имя ребенку новоиспеченныеродители так и не выбрали."Малыш родился позже срока, так что у нас было времяподумать об этом, но все же это следующий шаг. С вами мы увидимся, думаю, вближайшие два дня, как и планировалось, всей семьей. Каждый сможет увидетьнашего малыша", – заявил принц Гарри в эфире телеканала Sky News.Напомним, сегодня, 6 мая герцогиня Сассекская Меган Маркл произвелана свет сына. Об этом сообщил официальный аккаунт четы в Instagram."Герцогиня и ребенок здоровы и чувствуют себя прекрасно", – говорится впубликации. Мальчик родился весом в 3 260 граммов.Интересно, что на родах присутствовал .Отметим, что правнука королевы ждали еще вапреле, однако малыш не торопился. В связи с этимврачи опасались, что супруга не сможет родить самостоятельно. Ксчастью, все обошлось.