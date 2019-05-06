Новоиспеченный отец пообщался с журналистами. Британский
Принц Гарри поделился впечатлениями от пережитого.
Новоиспеченный отец пообщался с журналистами. Британский
Принц Гарри поделился впечатлениями от пережитого.
Герцог Сассекский встретил прессу во дворе своего особняка. Принц
Гарри дал небольшое интервью.
"Это самый невероятный опыт, который я когда-либо мог себе
представить. Как женщины делают это... Это за гранью моего понимания", – сказал
взволнованный монарший отпрыск.
Внук королевы поблагодарил поклонников за поддержку и отметил,
что невероятно счастлив. Также выяснилось, что имя ребенку новоиспеченные
родители так и не выбрали.
"Малыш родился позже срока, так что у нас было время
подумать об этом, но все же это следующий шаг. С вами мы увидимся, думаю, в
ближайшие два дня, как и планировалось, всей семьей. Каждый сможет увидеть
нашего малыша", – заявил принц Гарри в эфире телеканала Sky News.
Напомним, сегодня, 6 мая герцогиня Сассекская Меган Маркл произвела
на свет сына. Об этом сообщил официальный аккаунт четы в Instagram.
"Герцогиня и ребенок здоровы и чувствуют себя прекрасно", – говорится в
публикации. Мальчик родился весом в 3 260 граммов.
Интересно, что на родах присутствовал .
Отметим, что правнука королевы ждали еще в
апреле, однако малыш не торопился. В связи с этим
врачи опасались, что супруга не сможет родить самостоятельно. К
счастью, все обошлось.