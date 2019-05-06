В случае выходе России из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека в ПАСЕ долго будут обсуждать и осуждать эти действия, но для РФ это не будет иметь никакого значения, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.

В случае выходе России из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека в ПАСЕ долго будут обсуждать и осуждать эти действия, но для РФ это не будет иметь никакого значения, считает член Совета Федерации Алексей Пушков. Так он прокомментировал в своем Twitter слова постпреда при СЕ Ивана Солтановского на этот счет."Это будут бессмысленные упражнения в риторике в третьестепенной европейской организации", — написал Пушков о возможных последствиях выхода России из международной организации и конвенции.Ранее Солтановский заявил, что Москва допускает такой сценарий, если в вопросе отношений с Советом Европы не удастся прийти к компромиссу.Членов российской делегации в ПАСЕ в 2014-2015 годах лишили некоторых прав из-за ситуации с Крымом. В ответ РФ перестала участвовать в заседаниях ассамблеи, а в 2017 году приостановила выплаты в бюджет ПАСЕ, добиваясь восстановления полномочий делегации. При этом российские парламентарии продолжили работу по ратификации конвенционных документов. В ПАСЕ признали, что отказ России платить взносы привели к финансовым трудностям: дефицит бюджета организации составил 1,5 миллиона евро.В нынешнем году Совету Европы исполняется 70 лет. Согласно правилам, если страна не платит взносы в течение двух лет, может быть рассмотрен вопрос о ее исключении из международной организации. Для России этот срок наступает в конце июня.