Семь человек пострадали в столичном Шереметьево в результате возгорания самолета SSJ100 рейса Москва-Мурманск компании Аэрофлот, сообщила пресс-служба Минздрава России. Двое в тяжелом состоянии, их отправили в НИИ Вишневского Минздрава России, передает ТАСС.

Семь человек пострадали в столичном Шереметьево в результате возгорания самолета SSJ100 рейса Москва-Мурманск компании "Аэрофлот", сообщила пресс-служба Минздрава России. Двое в тяжелом состоянии, их отправили в НИИ Вишневского Минздрава России, передает ТАСС."Суперджет" экстренно вернулся в аэропорт после 28 минут полета и совершил жесткую посадку. По предварительной информации, севший на высокой скорости "Суперджет" сделал три прыжка по взлетно-посадочной полосе, в последнем случае у него подломились стойки шасси, после чего загорелись двигатели.На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Пилоты и две стюардессы выжили, бортпроводник Максим Моисеев погиб, помогая людям покинуть задымленный салон.Лайнер полностью выгорел, передает РИА Новости.Президент РФ Владимир Путин поручил провести тщательное расследование ЧП и оказать необходимую помощь пострадавшим. Премьер РФ Дмитрий Медведев поручил создать Госкомиссию по расследованию ЧП.Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования близким погибших и пообещал оказать помощь администрации Подмосковья в ликвидации последствий авиакатастрофы.Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил в Шереметьево криминалистов центрального аппарата ведомства. Как сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, специалисты помогут при осмотре места происшествия. Возбужденное по факту ЧП уголовное дело Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппаратеНа базе телефона доверия МЧС России по Мурманской области открыта горячая линия — 8 (815 2) 399-999.