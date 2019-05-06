Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил сформировать государственную комиссию по расследованию обстоятельств возгорания самолета Sukhoi Superjet 100 компании Аэрофлот в московском аэропорту Шереметьево и оказать пострадавшим всю необходимую помощь.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил сформировать государственную комиссию по расследованию обстоятельств возгорания самолета Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот" в московском аэропорту Шереметьево и оказать пострадавшим всю необходимую помощь.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря премьера Олега Осипова, глава правительства поговорил с министром транспорта Евгением Дитрихом по телефону, последний доложил о ситуации в Шереметьеве.Министру здравоохранения Веронике Скворцовой Медведев поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим.Между тем глава Минтранса вечером приехал в Шереметьево, на место аварийной посадки авиалайнера.Со своей стороны, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил в Шереметьево криминалистов центрального аппарата ведомства. Как сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, специалисты помогут при осмотре места происшествия. Возбужденное по факту ЧП уголовное дело Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате, пишет ТАСС.Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил региональным министерствам помочь пострадавшим при пожаре самолета в Шереметьеве, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу подмосковного правительства.