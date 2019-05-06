Смертоносный пожар на пассажирском лайнере в московском аэропорту Шереметьево дал бесноватым украинцам очередной повод для злорадства. В соцсетях Незалежной принялись глумиться над жертвами трагедии.

Смертоносный пожар на пассажирском лайнере в московском аэропорту Шереметьево дал бесноватым украинцам очередной повод для злорадства. В соцсетях Незалежной принялись глумиться над жертвами трагедии.Некоторые украинские пользователи Сети принялись писать на своих страницах едкие и насмешливые комментарии о пожаре в Шереметьево. Создается впечатление, что для определенной части жителей Незалежной любая беда в России – настоящий праздник и повод для радости. Цинизм тамошних комментаторов поражает.Так, пользователь Twitter НОВИНИ🌐UA написал, что теперь "Супержжот будут смачивать, ибо сильной сухой, горит хорошо". В свою очередь, комментатор с ником такой себе Шутник пожелал здоровья "всем погибшим".CoffeeMen25+ объявил "сезон шашлыков открытым". А пользователь Просто бот пожелал, чтобы сгоревший в Шереметьево самолет "эпично взорвался". "Курение на борту, оно убивает", – поглумился над жертвами трагедии Artem M.Реакция украинских пользователей глубоко шокировала других комментаторов. Циничные посты они назвали очередным доказательством помешательства и неизлечимости некоторых жителей Незалежной. "Только больной человек может так себя вести", – написал Bronkostar.Напомним, пожар на самолете в Шереметьево произошел вечером, 5 мая. Лайнер выполнял рейс из Москвы в Мурманск. После вылета экипаж сообщил о технических неполадках и совершил экстренную посадку в аэропорту. Сообщается, что в самолет попала молния.На борту сгоревшего в Шереметьево лайнера находились 48 человек. Благодаря профессионализму членов экипажа часть пассажиров смогла эвакуироваться.Изначально сообщалось о 13 погибших. Позже в Следственном комитете заявили, что в авиакатастрофе выжило 37 человек. Судьба 41 пассажира остается неизвестной. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.