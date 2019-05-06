Наталья Штурм объявила о прибавлении в семействе. Популярная исполнительница опубликовала фотографию, на которой запечатлена с новорожденным.

Наталья Штурм объявила о прибавлении в семействе. Популярная исполнительница опубликовала фотографию, на которой запечатлена с новорожденным.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Наталья Штурм объявила радостную новость – она стала бабушкой. Ее дочь Елена родила сына в одном из престижных московских госпиталей. "Доченька моя Леночка родила!! Мальчик!! Все здоровы. Умница. Рожала 16 (!!) часов, хотели чтобы родила сама, без кесарева. Слава Богу и Врачам!! (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – сообщила Наталья Штурм.Артистка опубликовала несколько фотографий, сделанных в больнице. На одном из снимков 52-летняя певица запечатлена держащей на руках внука. Однако лицо малыша она предпочла пока скрыть от общественности, закрыв его смайликом. Новоиспеченную мать поздравили обилием букетов и воздушными шарами голубого цвета.О том, что вскоре Наталья Штурм сменит свой семейный статус, стало известно еще зимой. Тогда артистка выложила снимки, сделанные на праздновании дня рождения своего сына Арсения. Юноше исполнилось 15 лет, и по этому случаю артистка закатила праздник в одном из столичных ресторанов в узком семейном кругу. На торжестве побывала и дочь Натальи Елена. Штурм выложила снимок, на котором ее старшая наследница демонстрирует округлившийся живот.О Елене практически ничего не известно. Наследница ведет непубличный образ жизни. По предположению фанатов, Елена живет не в Москве, и отцы у нее и у Арсения разные.