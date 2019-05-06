В страшной трагедии, которая 5 мая разыгралась в аэропорту Шереметьево, погиб 41 человек. Все обстоятельства трагедии еще предстоит выяснить. Но уже сегодня ясно, среди тех, чья жизнь оборвалась, были герои.

В страшной трагедии, которая 5 мая разыгралась в аэропорту "Шереметьево", погиб 41 человек. Все обстоятельства трагедии еще предстоит выяснить. Но уже сегодня ясно, среди тех, чья жизнь оборвалась, были герои.Среди них – 22-летний бортпроводник Максим Моисеев, который до последнего помогал пассажирам эвакуироваться с горящего самолета Superjet-100. Он вместе с бортпроводницами Татьяной Касаткино и Ксенией Фогель спускал людей по надувному трапу. А потом пытался открыть дверь в хвосте самолета, где в этот момент полыхал пожар и находилось много людей, но не смог. И сгорел заживо...Перед смертью он успел отправить невесте, которая тоже работает бортпроводником, короткое сообщение: "Я тебя люблю". Сейчас девушка находится вместе с родителями парня, как выяснил telegram-канал Mash. Глава Минтранса Евгений Дитрих заявил, что семье погибшего выплатят пять миллионов рублей.Коллеги рассказали, что Моисеева хотел стать профессиональным военным, но затем передумал и подался в гражданскую авиацию. Бортпроводником он проработал чуть больше года.В кадетской школе-интернате с первоначальной летной подготовкой имени трижды Героя Советского Союза А.И. Покрышкина, где учился Моисеев, характеризуют парня только с положительной стороны. "Это был добрый открытый, светлый человек. Очень открытый. Очень добрый. Всегда вот поможет. Он хотел свою жизнь связать с авиацией, но, видимо, что-то после окончания школы не получилось. Пошел учиться, но параллельно работал проводником. Отслужил. Очень спокойный был. Улыбчивый, добрый, мягкий. Неконфликтный, воспитанный. Очень скромный. Светлая память", – цитирует учителейВ воскресенье в аэропорту Шереметьево аварийно приземлился и загорелся самолет SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот", следовавший из Москвы в Мурманск, на борту которого находились 78 человек, в том числе пять членов экипажа. Вся Россия сегодня оплакивает жертв жуткой трагедии в столичном аэропорту...