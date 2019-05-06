Оперативным штабом принято решение о проведении Ространснадзором трех внеплановых проверок. Будут проведены инспекции Аэрофлота, самого аэропорта, где произошло ЧП, и корпорации по организации воздушного движения.

Оперативным штабом принято решение о проведении Ространснадзором трех внеплановых проверок. Будут проведены инспекции "Аэрофлота", самого аэропорта, где произошло ЧП, и корпорации по организации воздушного движения.Проверки будут проведены на предмет соблюдения норм воздушного законодательства в области обеспечения безопасности полетов, говорится на официальном сайте Ространснадзора.Всего на борту самолета находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Выжили четыре члена экипажа и 33 пассажира.Список выживших можно посмотреть на сайте "Аэрофлота".Вечером 5 мая следовавший из Москвы в Мурманск Superjet-100 компании "Аэрофлот" вернулся в аэропорт вылета "Шереметьево", совершил аварийную посадку и загорелся. Многим удалось эвакуироваться.Очевидцы утверждают, что сидевшие в хвостовой части самолета люди фактически были заблокированы на своих местах, поскольку находившиеся впереди пассажиры активно доставали ручную кладь. Именно желание спасти свои вещи, как отмечают эксперты, могло стоить жизни людям, для которых проход между кресел оказался заблокирован, а задний аварийный выход был недоступен.