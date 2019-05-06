В чешском Брно состоялся заключительный поединок этапа хоккейного Евротура, в котором сборная России играла с хозяевами – командой Чехии. Красная машина одержала убедительную победу над соперником со счетом 4:1.

В чешском Брно состоялся заключительный поединок этапа хоккейного Евротура, в котором сборная России играла с хозяевами – командой Чехии. "Красная машина" одержала убедительную победу над соперником со счетом 4:1.Российские хоккеисты открыли счет в матче после гола нападающего ЦСКА Кирилла Капризова, отличившегося на 12 минуте. Однако еще до окончания первого периода Михал Ржепик забил ответную шайбу – 1:1.Впрочем, далее забивали только подопечные Ильи Воробьева. Победу российской сборной принесли голы легионеров из клубов НХЛ – за "Красную машину" заброшенными шайбами отметились Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов, оформивший дубль. Он же стал самым результативным игроком матча – помимо двух голов в его активе также две голевые передачи.Сборная России досрочно оформила победу в чешском этапе Евротура.