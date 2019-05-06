Житель Подмосковья Василий Селезнев называет себя внебрачным сыном актера Романа Карцева. В студии программы На самом деле Первого канала обнародовали результаты ДНК-экспертизы.

Житель Подмосковья Василий Селезнев называет себя внебрачнымсыном актера Романа Карцева. В студии программы "На самом деле" Первого канала обнародовалирезультаты ДНК-экспертизы.Еще до эфира ток-шоу с Селезневым связались родственники Карцева.Они предложили молодому мужчине пройти генетическое исследование. Василийнаотрез отказался, отметив, что на наследство знаменитости не претендует. Однакоредакции программы "На самом деле" удалось добыть компромат на предполагаемогосына Романа Андреевича.Законный отпрыск актера Павел Кассинский уверен, что Селезневпроходимец. "Это абсолютный самозванец, это абсолютный мошенник, такого бытьпросто не может", – уверял он присутствующих на съемочной площадке.Павел признался, что некоторое время поддерживал связь сВасилием, пытаясь избежать шумихи в прессе. Также Кассинский добыл биологическийматериал Селезнева для проведения тайной ДНК-экспертизы. Результаты исследованиязаконный наследник Карцева передал ведущему ток-шоу "На самом деле" ДмитриюШепелеву."Вероятность того, что Павел Кассинский и Василий Селезневявляются братьями практически исключена. Вы не сын Романа Карцева", – сообщил Шепелев.После ведущий "На самом деле" отметил, что отрицательныерезультаты исследования не доказывают злого умысла в действиях жителяПодмосковья. Дмитрий предположил, что Василий мог быть обманут своей матерью.После в студии программы появился адвокатАлександр Бенхин. Юрист провел собственное расследование. Он выяснил, чтонастоящий отец Василия – Александр Селезнев много лет сидел в тюрьме. Сразупосле освобождения мужчина скончался.Прямо на съемочной площадке ток-шоу Василий прошелпроверку на детекторе лжи. Показания полиграфа подтвердили заявление адвоката. Болеетого, выяснилось, что Селезнев знал правду о своем настоящем отце. Говоря о своей связи сРоманом Карцевым, он руководствовался корыстными мотивами.